Дата виробництва, яку вказують на упаковці косметичних засобів, потрібна лише до моменту розпакування. Також не можна використовувати жодних лайфхаків, які допомагають зберігати косметику довше. Будь-яка прострочена продукція може негативно вплинути на стан вашої шкіри.

Протермінована косметика провокує появу акне, висипань, закупорення пор і алергічної реакції. Скільки часу можна використовувати косметичну продукцію після відкриття, розповідає 24 канал.

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Термін придатності на упаковці

Термін придатності, що зазначений на косметичних продуктах, вказує на те, скільки можна зберігати їх від дня виготовлення. Щоб не наражати свою шкіру на небезпеку, вам потрібно дотримуватися допустимого терміну користування з моменту відкриття того чи іншого засобу. Інколи ці цифри позначаються на упаковці значком відкритої баночки.



Не можна фарбуватися протермінованою косметикою / Фото Pexels

Термін придатності косметики після відкриття

Туш для вій – від 3 до 6 місяців.

Рідка підводка для очей – від 3 до 6 місяців.

Помада для губ – 1, 5 року.

Рум'яна – від 1 до 1,5 року.

Тіні для повік – 1 рік.

Тональний крем – 6 місяців.

Косметичний олівець – 2 роки.

Зволожувальний крем – 1 рік.

Гель для душу – 2 роки.

Шампунь – 2 роки.

Пам'ятайте, що термін придатності є не тільки в продуктах, а й в пристроях, якими ви їх наносите:

Пензлики – потрібно регулярно мити. У випадку регулярного використання – 1 раз на тиждень. Для цього можна використовувати мильну теплу воду або спеціальні засоби.

Губки для макіяжу – необхідно мити після кожного використання, а змінювати 1 раз на місяць.



Протермінована косметика може нашкодити вашій шкірі / Фото pexels

Що відбувається з косметикою після закінчення терміну придатності

Коли у будь-якій косметичній продукції закінчується термін, вона змінює хімічний склад, зазначає Оrganic-eco.

Що змінюється в косметиці:

порушується кислотність;

активні речовини косметичного засобу руйнуються;

емульсія розшаровується (масло і вода відділяється).

Найважливіше те, що в протермінованій косметиці починають розмножуватися бактерії, які негативно впливають на вашу шкіру.



Пензлики та спонжики необхідно мити після використання / Фото pexels

Інші фактори, які негативно впливають на косметику:

Різкі перепади температур. Висока вологість. Вплив прямих сонячних променів. Неправильне зберігання.

Після використання будь-якого засобу щільно закривайте упаковку, щоб зменшити контакт косметики з повітрям.