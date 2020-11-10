Тенденції зимового макіяжу, які можна спробувати вже: 10 варіантів
Зимовий макіяж 2020-2021 здивує поверненням в моду б’юті-трендів минулих десятиліть. Серед них не лише використання підводки у стилі 60-х чи виразний контуринг губ, а й багато іншого. Тенденції макіяжу для зимового сезону ви можете спробувати вже зараз, аби визначитися, який мейк-ап подобається і личить вам найбільше.
У холодні місяці трендовий макіяж може стати чудовим способом для самовираження. Окрім б’юті-тенденцій з минулого, у наступному сезоні модними будуть й багато нових стилів у макіяжі, повідомляє Marie Claire.
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Трендовий зимовий макіяж
Чорна підводка на повіках у стилі 60-х
Менше пудри, більше природної вологи та сяйва
Темний червоний відтінок на губах, який можна трішки пальцями розподілити на щоки
Блискучі, неонові, з принтом: сміливі стрілки на повіках
Вирівнювання контуру губ олівцем та фарбування їх помадою подібного відтінку
Вії-павучки: для бажаного ефекту перед нанесенням туші важливо намочити вії
Акцент на макіяжі очей: блиск на повіках – головний тренд зимового сезону
ТікТок-лайфхак: вкладання брів спеціальним милом
Димчатий макіяж очей у яскравих відтінках
Рожеві щоки, які мають природний вигляд
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