Зимовий макіяж 2020-2021 здивує поверненням в моду б’юті-трендів минулих десятиліть. Серед них не лише використання підводки у стилі 60-х чи виразний контуринг губ, а й багато іншого. Тенденції макіяжу для зимового сезону ви можете спробувати вже зараз, аби визначитися, який мейк-ап подобається і личить вам найбільше.