Боротьба із посіченими кінцями інколи здається вічною. А власницям кучерявого волосся ще важче. Проте дієвим методом є стрижка. Аби щомісяця не користуватися послугами перукаря, можна навчитися робити процедуру вкорочення довжини волосся самостійно. Таку техніку "зроби сам" називають мікропиленням.

Алекс Браунсел, співзасновник і креативний директор Bleach London, пояснює для Vogue, що мікропилення – це техніка підстригання кучерявого волосся власноруч, яка спрямована на видалення "мертвих" та посічених кінчиків волосся. Експерт рекомендує стригти волосся кожні 4-6 тижнів, якщо ви прагнете мати здоровий вигляд волосся та сприяти його росту.

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Як самостійно підстригти посічені кінчики на кучерявому волоссі технікою мікропилення

Для жінок, у яких кучеряве волосся 3 і 4 типів, Браунсел радить використовувати «горизонтальний підстригаючий рух», аби уникнути тупих кутів на волоссі. А тим, у кого прямі пасма, варто підстригати волосся невеликими вертикальними рухами.

Розділіть кучері. Насамперед розпустіть волосся, розділіть його на 4 рівні частини та закріпіть за допомогою спеціальних затискачів або гумок, використовуючи техніку "гарячого хрестового пучка": розділіть волосся посередині, потім із цих половинок зробіть ще 2, розділяючи їх горизонтально над вухом.



Як підстригти кучеряве волосся самостійно / Фото Pexels

Мікропилення. Тепер працюйте із кожною секцією окремо. Беріть по маленькому пасму та перевіряйте, чи є роздвоєні волосини (посічені кінчики), тоді горизонтальним рухом обрізайте їх. Робота повинна бути кропіткою і повільною для отримання якісного результату. Починайте із волосся знизу, нашаровуючи пасма.

Тепер працюйте із кожною секцією окремо. Беріть по маленькому пасму та перевіряйте, чи є роздвоєні волосини (посічені кінчики), тоді горизонтальним рухом обрізайте їх. Робота повинна бути кропіткою і повільною для отримання якісного результату. Починайте із волосся знизу, нашаровуючи пасма. Завершальний штрих. Після стрижки застосуйте спеціальну олію для живлення та зволоження волосся. Також використовуйте її завжди, коли відчуватимете сухість локонів.

Важливо знати: для якісної стрижки не підійдуть канцелярські чи кухонні ножиці. Тому користуйтеся професійними ножицями із високовуглецевими лезами та із нержавіючої сталі, які є легкими у застосуванні та гострими, як бритва. Також кінчики волосся потрібно підстригати, коли вони будуть сухими, аби робота із окремими пасмами була ефективною.