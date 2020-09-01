Техніка мікропилення: як самостійно підстригти посічені кінчики на кучерявому волоссі
Боротьба із посіченими кінцями інколи здається вічною. А власницям кучерявого волосся ще важче. Проте дієвим методом є стрижка. Аби щомісяця не користуватися послугами перукаря, можна навчитися робити процедуру вкорочення довжини волосся самостійно. Таку техніку "зроби сам" називають мікропиленням.
Алекс Браунсел, співзасновник і креативний директор Bleach London, пояснює для Vogue, що мікропилення – це техніка підстригання кучерявого волосся власноруч, яка спрямована на видалення "мертвих" та посічених кінчиків волосся. Експерт рекомендує стригти волосся кожні 4-6 тижнів, якщо ви прагнете мати здоровий вигляд волосся та сприяти його росту.
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Як самостійно підстригти посічені кінчики на кучерявому волоссі технікою мікропилення
Для жінок, у яких кучеряве волосся 3 і 4 типів, Браунсел радить використовувати «горизонтальний підстригаючий рух», аби уникнути тупих кутів на волоссі. А тим, у кого прямі пасма, варто підстригати волосся невеликими вертикальними рухами.
- Розділіть кучері. Насамперед розпустіть волосся, розділіть його на 4 рівні частини та закріпіть за допомогою спеціальних затискачів або гумок, використовуючи техніку "гарячого хрестового пучка": розділіть волосся посередині, потім із цих половинок зробіть ще 2, розділяючи їх горизонтально над вухом.
Як підстригти кучеряве волосся самостійно / Фото Pexels
- Мікропилення. Тепер працюйте із кожною секцією окремо. Беріть по маленькому пасму та перевіряйте, чи є роздвоєні волосини (посічені кінчики), тоді горизонтальним рухом обрізайте їх. Робота повинна бути кропіткою і повільною для отримання якісного результату. Починайте із волосся знизу, нашаровуючи пасма.
- Завершальний штрих. Після стрижки застосуйте спеціальну олію для живлення та зволоження волосся. Також використовуйте її завжди, коли відчуватимете сухість локонів.