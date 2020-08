Набряки та синці під очима є поширеною проблемою. Вони псують загальний вигляд обличчя навіть тоді, коли у вас ідеально рівний тон шкіри. Аби позбутися слідів втоми, можна скористатися простою, але дієвою порадою від візажиста відомої моделі Белли Хадід.

19-річний Сем Вайссер, який з 16 років працює на зйомках телешоу Keeping Up with The Kardashians, відповідає за створення мейк-апу для Аріани Гранде та Лілі-Роуз Депп, також є візажистом Белли Хадід. Професіонал поділився лайфхаком, як можна позбутися набряків під очима, пише Harper's Bazaar.

Як прибрати мішки під очима

Сем Вайссер рекомендує використовувати кубики льоду, які сприяють свіжості погляду та тонізують шкіру навколо очей. Користь такого засобу в активізації роботи лімфатичної системи та стимуляції кровообігу. Таким чином після 5-хвилинного масажу шкіри кубиком льоду набряки зникають, а риси обличчя стають чіткішими. Белла Хадід також підтверджує дієвість методу.

Аби створити кубики льоду для майбутнього масажу, можна використовувати не лише звичайну воду, але й відвари лікувальних трав. Поцікавтеся властивостями рослин, наприклад: ромашки, м’яти, шавлії, петрушки та інших. Тоді за допомогою льоду ви зможете прибрати набряки та подарувати шкірі додатковий догляд. Трави варто обирати, відштовхуючись від індивідуальних потреб шкіри.

Якщо "мішки" під очима потрібно нейтралізувати терміново, а попередньо заморожених кубиків льоду немає, то скористайтеся холодною ложкою, яку перед цим потрібно кілька хвилин потримати у морозильній камері.