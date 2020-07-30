Використання маски для волосся є обов’язковим кроком б’юті-рутини. Вона необхідна для того, щоб зберігати його зволоженим без обтяжування, живити, додавати блиску та здорового вигляду. Важливу роль також відіграє склад засобу. Аби бути впевненою в її користі, маску для волосся можна приготувати самостійно.

Щоб створити свою фірмову маску для волосся, вам знадобиться рецепт із потужної суміші натуральних інгредієнтів. Byrdie пише, що користуватися таким засобом слід кілька разів на місяць, а не перед кожним миттям, аби не роздратувати шкіру голови.

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Як приготувати маску для волосся в домашніх умовах

Що вам знадобиться?

1/ 2 склянки справжнього масла ши (м’якого);

3 столові ложки кокосової олії;

2 столові ложки касторової олії з Ямайки (для тонкого волосся використовуйте арганову олію);

6-8 крапель розмаринової олії;

4-8 крапель олії чайного дерева.

Насамперед потрібно переконатися, чи ваше масло ши є дуже м’яким, а тоді починати приготування кондиціонеру. Якщо ви носите афрокоси, то вам слід розтопити масло, щоб його частинки не залишилися у волоссі.

Важливо: коли нагріватимете масло, слідкуйте за температурою, щоб не спалити його, бо тоді інгредієнт втратить деякі свої корисні властивості.



Як приготувати маску-кондиціонер для волосся / Фото Pexels

Візьміть ємність для змішування олій, у якій вже є розтоплене масло ши. Додайте туди кокосову та ямайську касторову олію. Ретельно перемішайте компоненти ложкою і крапніть туди олії розмарину та чайного дерева. Знову перемішайте.

Суміш варто наносити не лише на загальну довжину волосся, а й на кінці та шкіру голови. Залиште кондиціонер на 30-45 хвилин. Корисно буде одягнути на голову спеціальну шапочку для душу або поліетиленовий пакет, щоб волога не випаровувалася. Потім ретельно промийте кожне пасмо. Результат повинен бути помітним одразу після першої процедури. Залишки маски можна зберігати в холодильнику для наступного використання.



Особливості догляду за волоссям / Фото Pexels

У маску-кондиціонер можна додавати інші інгредієнти для додаткового ефекту