45-річна американська кіноакторка Шарліз Терон виглядає мінімум на 10 років молодше свого справжнього віку. Щоразу зірка дивує шанувальників бездоганним виглядом. У цьому їй допомагає правильне харчування, спеціальні тренування та таємниці у догляді за шкірою.

Кожній жінці важливо якомога довше зберігати свою молодість. Тому Harper's Bazaar поділився цінними порадами, які допомагають Шарліз Терон мати бездоганну фігуру та прекрасний стан шкіри.

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Як зберегти молодість

Фітнес та харчування Шарліз Терон

Зірка рекомендує не займатися спортом через силу, а обрати собі той вид, який подобатиметься. Вона віддає перевагу пілатесу. Таким чином акторка не лише підтримує чудову фізичну форму, а й знаходить душевну рівновагу. Зокрема, вона намагається ходити багато пішки і активно проводити відпочинок на свіжому повітрі.

Щодо харчування, то Шарліз вже декілька років дотримується рослинної дієти, щоб мати підтягнуте тіло і хороше самопочуття. У свій раціон акторка включила овочі і фрукти, бобове насіння та рослинні олії. Також вона відмовилася від алкоголю. Оскільки він пришвидшує процес старіння і сприяє розвитку хронічних захворювань. Зірка п’є по 2-3 літри чистої води щодня, окрім цього, обожнює соки з овочів та смузі.

Як Шарліз Терон доглядає за шкірою

Шарліз багато часу виділяє на догляд за шкірою. Насамперед щодня вона наносити SPF-захист, незалежно від пори року та погоди. Акторка не забуває ретельно зволожувати шкіру. Адже на сухій шкірі швидше з’являються зморшки. Окрім зволожувального крему, зірка користується масками із тканини, гідрофільною олією та сироватками.

Також перед сном Шарліз Терон наносить на шкіру обличчя спеціальні нічні креми та сироватки. Вона переконана, що домашній догляд ефективний для дівчат, яким менше 30 років. Згодом акторка рекомендує поєднувати його із регулярними процедурами у професійного косметолога.