Відома австралійська модель, раніше відома як "англел" Victoria's Secret, а сьогодні засновниця бренду органічної косметики KORA Organics, Міранда Керр також є володаркою бездоганних струнких ніг. Нещодавно вона розповіла, як навіть в 37 років їй вдається зберігати такий стан шкіри і м'язів на ногах.

Міранда Керр на своїй інстаграм-сторінці, де у неї понад 12 мільйонів підписників, веде рубрику "welness wednesday", у якій знайомить своїх підписників із відомими фітнес-експертами, а також ділиться власними таємницями краси і стрункості фігури. Нещодавно супермодель розповіла, що допомагає їй мати красиві і стрункі ноги, повідомляє Elle.

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Як зробити ноги привабливими і стрункими

Насамперед Міранда Керр наголосила на важливості правильного харчування і регулярних занять спортом для тих, хто хоче мати красиві ноги. Також можна вдаватися до косметологічних процедур, довірившись рукам спеціаліста. Але в супермоделі є інший спосіб, як покращити стан ніг в домашніх умовах.

Самостійно підтримувати красу і здоров’я ніг можна. Для цього знаменитість щоденно проводить сухий масаж ніг спеціальною щіткою. Міранда Керр розповідає: "Один з моїх головних секретів краси – сухий масаж щіткою. Я роблю його кожного ранку перед тим, як піти в душ. Це б'юті-прийом покращує мікроциркуляцію, прибирає ороговілий шар шкіри". За словами моделі, якщо зробити масаж ніг частиною своєї щоденної б'юті-рутини, то можна помітно підтягнути шкіру та додати ногам доглянутого вигляду.