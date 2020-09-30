Британська співачка та акторка Вікторія Бекхем у свої 46 має бездоганний вигляд шкіри обличчя та ідеальний стан волосся. Аби зберегти красу дружина Девіда Бекхема витрачає чимало часу на догляд за собою. Тому у неї вже з’явилися власні б’юті-таємниці. Наприклад у догляді за волоссям жінці допомагає один дієвий інгредієнт.

Джейсон Колліер – перукар Вікторії Бекхем. В одному із своїх інтерв’ю для Harper`s Bazaar hair-стиліст розповів, який інгредієнт допомагає акторці зберегти здоров’я її волосся.

Читайте також: Осінні зачіски із використанням хустки: модні ідеї для натхнення

Таємниця ідеального волосся від Вікторії Бекхем

Джейсон Колліер зізнався, що колаген є головним інгредієнтом у догляді за волоссям зірки.

Колаген може діяти як антиоксидант, який допомагає боротися із пошкодженням клітин. Дослідження показують, що пошкодження клітин вільними радикалами, які впливають на колір волосся, може бути однією із причин появи передчасної сивини,

– ділиться знаннями hair-стиліст Вікторії Бекхем.

Колагеном називається білок, який відіграє провідну роль у процесі зміцнення з’єднувальних тканин. В організмі колаген повинен продукуватися природним методом, але із віком його вироблення сповільнюється. Оскільки організм не так активно виконує свої функції. Через нестачу колагену шкіра втрачає пружність, здоровий вигляд та на ній з’являються зморшки, а тим часом волосся стає тьмяним та ламким.

"Колаген допомагає конструювати волосину зсередини. Ваше тіло використовує декілька амінокислот для утворення кератину, деякі із них містяться в колагені, тому цей білок допомагає зберегти здоров’я волосся надовго після стрижки", – запевняє Джейсон Колліер.