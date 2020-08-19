Аніта Луценко є фітнес-тренеркою та експерткою зі схуднення. Вона регулярно ділиться зі своїми підписниками в інстаграмі новими вправами для тренування. Нещодавно жінка продемонструвала комплекс вправ для гнучкості тіла, які можна виконати вдома всього за 3 хвилини.

Кажуть, що молодість тіла можна оцінити за його гнучкістю. Аби м’язи залишалися еластичними, а суглоби рухливими, не варто ігнорувати тренування для розтяжки тіла. ТСН поділився порадами від Аніти Луценко, як правильно робити розтяжку вдома.

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Розтяжка для початківців

На відео зіркова тренерка Аніта Луценко детально показала комплекс простих вправ для розтяжки тіла. Щоб виконати тренування, вам не знадобиться додатковий інвентар, а лише ваше тіло та 3 вільних хвилини. "Короткий комплекс для розтяжки потрібно використовувати зранку або після основного тренування", – зазначила Аніта.

Під час розтяжки для гнучкості тіла варто контролювати больові відчуття. Біль не повинна бути надто сильною. Коли повторити одне із положень буде важко, то просто тягніться на можливому рівні і отримуйте задоволення.

Дивіться, як робити розтяжку вдома за 3 хвилини: