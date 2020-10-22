Багатьох дівчат цікавить тема схуднення, а саме: як схуднути та зберегти фігуру стрункою. Зокрема, вони розуміють, що це потрібно зробити без шкоди для здоров’я. Тому учасниці популярного шоу "Топ-модель по-українськи" поділилися власним досвідом.

Не варто засмучуватися, якщо зайві кілограми не зникають за один день. Процес ефективного схуднення вимагає часу та зусиль. Українські моделі розповіли для Нового каналу, як вони стежать за фігурою та об’ємами тіла.

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Як худнуть моделі

Позбуваються шкідливої їжі та фаст-фуду і забувають про переїдання

Учасниця одного із сезонів модельного шоу рекомендує їсти маленькими порціями та не вживати шкідливу їжу. "У мене була своя дієта, яку розписав дієтолог. Але закінчилося все тим, що я з неї неправильно вийшла. В один день з’їла сирну піцу, купила купу чіпсів, солодощів, коротше – "зірвала" шлунок. Тепер намагаюся адекватно харчуватися. Найголовніше що? Потрібно їсти маленькими порціями. В основному я їм овочі, фрукти і м’ясо. Повністю відмовилася від вуглеводів, взагалі не їм каші. І не тому, що худну, просто мені так легко і комфортно. Дієти – це все маячня! Просто вживайте правильну їжу, відмовтеся від газованої води, чіпсів і солодкого і займайтеся спортом, бігайте. Це просто елементарно", – каже дівчина.

Влаштовують напівголодні дні та працюють над проблемними частинами тіла

Улюблениця глядачів, Настя Руда наголошує на важливості додаткових процедур для вдосконалення стану тіла: "Я не їм усе підряд, влаштовую напівголодні дні. І покращую якість тіла: роблю обгортання, пресотерапію, масажі, так як схильна до «важких» ніг. Плюс це корисно для організму: виводиться зайва вода і тіло приходить в тонус".

Багато ходять

Ще одна учасниця "Топ-модель по-українськи" Юлія Біньковська ділиться, що ефективним способом втрати зайвих кілограмів для неї є активний спосіб життя. "Найважливіше – дуже багато ходити. Влітку я можу гуляти з самого ранку і до вечора. При цьому лише на годинку перепочивши у кафе. А якщо ще прес підкачати і в планці постояти, то взагалі шикарно", – ділиться досвідом модель.

Кажуть "ні" солодкому

Модель Мальвіна Чуклов харчується рідко та малими порціями їжі, попри те, що знає: так робити не можна. Додатково дівчина обмежує себе у вживанні солодкого. "У мене харчування інтуїтивне. Обмежень собі не ставлю, але їм мало і рідко. Знаю, що це погано, але так виходить само собою. І, звичайно, роблю вдома вправи", – пояснила Мальвіна.

Виключають молочні продукти з раціону та не їдять після 19:00

Катя Свинарчук багато працювала над своєю фігурою. Дівчина не лише схудла, а й покращила стан своєї шкіри. Вона не вживає м’яса, молочних продуктів і взагалі не їсть після 19:00 години. "У мене були страшні проблеми зі шкірою. Я не виходила з дому. Перестала вживати молоко, і все пройшло. Зараз я іноді їм сир – "Моцареллу", "Брі", "Філадельфію". Молоко не п’ю взагалі і не їм м’яса. А ось риба обов’язкова: червона риба, тунець, форель. Додаю в меню крупи, сухофрукти, горіхи, каші. Ось мій раціон. Дієти – абсолютно марна річ. Це все не діє! Усе повертається. І найважливіше в моєму харчуванні – не їм після 19.00. Тоді вранці прокидаєшся з пласким животиком", – розповідає Катя.