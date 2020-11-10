10 листопада у Мішель Андраде, української співачки болівійського походження, день народження. Зірка щоразу заворожує шанувальників своєю красою та бездоганним виглядом. Нарешті вона вирішила розповісти з чого починається її ранкова б’юті-рутина, чому вона вживає мінімум цукру, про йогу, улюблену косметику та багато інших таємниць для привабливої зовнішності.