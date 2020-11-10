Таємниці краси Мішель Андраде: осінній догляд за шкірою, йога, косметика та інші
10 листопада у Мішель Андраде, української співачки болівійського походження, день народження. Зірка щоразу заворожує шанувальників своєю красою та бездоганним виглядом. Нарешті вона вирішила розповісти з чого починається її ранкова б’юті-рутина, чому вона вживає мінімум цукру, про йогу, улюблену косметику та багато інших таємниць для привабливої зовнішності.
Мішель Андраде знає, що піклуватися про свою красу потрібно замолоду. Вона поділилася з Elle своїми б’юті-таємницями.
Корисна інформація: Що потрібно знати про догляд за шкірою обличчя взимку: 3 важливі рекомендації
Таємниці краси Мішель Андраде
- Ранкова б’юті-рутина співачки складається з розтяжки, холодного душу, кубиків льоду з м’ятою, якими вона проводить по обличчі, аби надати шкірі свіжого вигляду.
- Косметичні мастхеви Мішель, які вона завжди носить в сумочці, це крем для рук, бальзам або олія для кутикули та бальзам для губ. Ще своїми улюбленими б’юті-продуктами називає BB-крем та хайлайтер.
- Знаменитість зазначає, що обожнює користуватися кремами для різних частин тіла, особливо, якщо вони мають приємний запах. Вона навіть анонсує, що зовсім скоро можна чекати на її колаборацію з одним із українських косметичних брендів. Мішель планує випустити власні засоби для догляду за шкірою.
- "Я не дуже люблю на собі червону помаду, хоча темні і яскраві відтінки мені подобаються", – відповідає на запитання про власні б’юті-табу Мішель Андраде.
- Дівчина зазначає, що її раціон та сон – це фактори, які дуже впливають на стан шкіри. Тепер вона намагається слухати свій організм та обирати відповідну їжу. Вона не намагається повністю відмовитися від певних продуктів, але харчується усвідомлено. Тобто не їсть усе підряд, тому має ідеальну шкіру.
- Серед своїх головних б’юті-таємниць співачка виділяє режим дня, йогу та мінімум цукру в раціоні. Завдяки цьому їй вдається зберігати хороший настрій. "Адже те, що ми випромінюємо – це і є наш кращий і найпрекрасніший мейк-ап", – додає Мішель.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter