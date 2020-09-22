Популярна американська акторка та колишня дружина Брюса Вілліса, Демі Мур має бездоганну шкіру. Зірка ділиться таємницями своєї краси із шанувальниками. Вона каже, що у догляді за шкірою дотримується правила: "Чим менше, тим краще".

Демі Мур віддає перевагу мінімальному використанню косметики на своїй шкірі. Harper's Bazaar описав вечірню б’юті-рутину зірки.

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Як доглядає за шкірою Демі Мур

Насамперед вечірню рутину по догляду за шкірою Демі Мур починає з очищення. Для цього вона використовує серветки для зняття макіяжу Makeup Eraser. Зірка називає їхні властивості чарівними. Згодом вона вмиває обличчя спеціальним гелем Cosmedix і використовує очищувальний еліксир від Retrouve для дуже чутливої шкіри.

Серед своїх улюблених косметичних продуктів для догляду за шкірою акторка виділяє сироватку від бренду NIOD Copper Amino Isolate Serum 2:1. Вона наносить її на обличчя щоранку та щовечора перед сном. Про те, як продукт діє на шкіру Демі Мур каже: "Здається, наче шкіра натягується". Після сироватки зірка використовує зволожувальний крем від французької марки Biologique Recherche Creme Dermopurifiante.

Знаменитість наголошує на необхідності інтенсивного зволоження шкіри. Тому вона додатково включає у вечірню б’юті-рутину олію з вітамінами та масаж обличчя спеціальним інструментом із рожевого кварцу. Таким чином вона стимулює кровообіг: "Коли вам за 50, то шкіра буквально падає вниз, тому масаж є необхідним".