Зазвичай в інстаграмі шукають натхнення для створення нового макіяжу, манікюру чи зачіски. Тепер там також можна відстежувати останні трендові татуювання. Адже воно є окремим видом мистецтва, яке здатне прикрасити ваше тіло.

Аби не витрачати багато годин на пошук красивого і модного тату в інстаграмі, Cosmopolitan визначив трендовий малюнок, який можна відтворити на своєму тілі. Це татуювання із зображенням різноманітної форми та кольору хвиль.

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Татуювання не обов’язково виконувати в темних відтінках. Класичне тату можна розфарбувати акварельними штрихами, аби додати своєму образу оригінальності та креативності. Серед трендових татуювань у цьому сезоні – крихітні хвилі, Галактики, парні хвилі, поєднання хвиль та серця, сонця, кита, полум’я.

Татуювання створюють на різних ділянках тіла. Сьогодні в моді тату на вусі, пальцях, ребрах та щиколотках. Якщо не хочете експериментувати, то попередьте свого майстра перед сеансом тату, що ви віддаєте перевагу ординарним місцям. Також на них ймовірніше ви не відчуєте особливого болю. Це може бути рука, сідниця, шия та спина.

Трендові татуювання хвиль / Фото Instagram