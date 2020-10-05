Зазвичай, коли люди наважуються на татуювання, особливо, якщо воно у них перше, то кожен прагне, аби малюк на тілі мав глобальне значення, окрім привабливого естетичного вигляду. Татуювання у стилі "Інь-Янь" може стати вдалим вибором, адже існують не лише красиві варіації зображення, а й воно означає рівновагу у всьому.

Інь-Янь – це китайська культурна філософія, якій щонайменше 3500 років. Вона є основою для інших напрямів мислення: даосизму та конфуціанству. Зображення символу культури люди використовують для сенсорного прикрашування свого тіла. 24 канал ділиться ідеями для татуювання у стилі "Інь-Янь".

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Яке татуювання із сенсом можна зробити

Концепція філософії Інь-Янь полягає у тому, що все у Всесвіті складається з протилежних, але взаємодоповнюючих сил: темряви і світла, сонця і місяця, добра і зла. Місія цих сил безперервно змагатися, але й одночасно зберігати рівновагу у Всесвіті, щоб все прогресувало та існувало разом з обома половинками Інь-Янь в тандемі.

Інь-Янь представлені у вигляді кола, розділеного на 2 рівні частини кривою лінією. Інь (чорна половина) символізує внутрішню енергію, яка є темною і нерухомою, а біля половина має зовнішню позитивну і яскраву енергію. Проте на кожній із частин є крапка протилежного їй кольору. Це означає, що вони переплетені і не можуть існувати один без одного. Тому зображення Інь-Янь на тілі є вдалим рішення для татуювання, якщо ви хочете, аби воно мало важливий сенс.

Ідеї для татуювання, які означають абсолютну рівновагу / Фото Instagram