Татуювання на пальцях – зірковий тренд від Гейлі Бібер до Ріанни: ідеї для натхнення
Татуювання на пальцях особливо популярні серед зірок. Серед них: Ріанна, Гейлі Бібер, Кара Делевінь та інші. Тату в цьому місці виглядають надзвичайно стильно та символічно. Ви можете створити особливий надпис або малюнок на пальцях, який матиме для вас значення. Для натхнення можете скористатися прикладами світових знаменитостей.
Тату-майстри зазначають, що у наш час татуювання стали набагато популярнішими, ніж колись. З їхньою допомогою людина може виразити себе, продемонструвати частинку своєї внутрішньої особистості, а також просто стильно прикрасити руку, пише Elle.
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Ідеї для татуювання на пальцях
Татуювання на пальцях Гейлі Бібер
Надпис на руці Лани Дель Рей
Лев прикрашає палець Кари Делевінь
К'яра Ферраньї та її татуювання у вигляді ангела
Ефектний надпис на пальці Ріанни
Мінімалістичні татуювання Зої Кравіц
"Рай" Адель
Шей Мітчел і тату HONEY
Неймовірно творче татуювання на руці Аріани Гранде
Символічний малюнок на тілі для Емілії Кларк
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