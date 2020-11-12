Татуювання на пальцях особливо популярні серед зірок. Серед них: Ріанна, Гейлі Бібер, Кара Делевінь та інші. Тату в цьому місці виглядають надзвичайно стильно та символічно. Ви можете створити особливий надпис або малюнок на пальцях, який матиме для вас значення. Для натхнення можете скористатися прикладами світових знаменитостей.