Кокосова вода стала популярною завдяки своєму оригінальному смаку та корисним властивостям. Серед них також позитивний вплив на стан шкіри. Тому напій може стати не лише засобом для боротьби зі спрагою, а й частиною вашої б’юті-рутини.

У складі кокосової води міститься вітамін C. Тому її споживання є корисним для шкіри. Cosmopolitan назвав 4 причини, чому варто пити кокосову воду, якщо хочете мати красиву та здорову шкіру. Дізнайтеся: Як схуднути без дієти та спорту: правила інтуїтивного харчування Користь кокосової води для шкіри Сприяє виробленню колагену. З віком інтенсивність природного продукування організмом колагену знижується. Проте він є необхідним для організму. Колаген потрібен для того, щоб не порушувався захисний шкірний бар’єр, не було почервонінь на шкірі, розширених пор та сухості. У 500 мілілітрів міститься денна норма вітаміну C, який стимулює вироблення колагену.

З віком інтенсивність природного продукування організмом колагену знижується. Проте він є необхідним для організму. Колаген потрібен для того, щоб не порушувався захисний шкірний бар’єр, не було почервонінь на шкірі, розширених пор та сухості. У 500 мілілітрів міститься денна норма вітаміну C, який стимулює вироблення колагену. Зволожує. Заходи для підвищення гідратації є найкращим рішенням власниць сухої шкіри. У тому разі, якщо у вас жирна шкіра, то її стан буде ще гіршим, якщо ігнорувати зневоднення. Доглядові косметичні засоби для зволоження є незамінними, але за допомогою кокосової води можна проводити гідратацію зсередини.

Яка користь кокосової води для шкіри / Фото Unsplash Прибирає сліди втоми. Коли ваш організм втомлюється, то починає живитися рідинами тіла. Зневоднення провокуватиме переміщення судин ближче до верхнього шару шкіри. Таким чином на обличчі можуть з’явитися видимі наслідки у вигляді темних кіл під очима та тьмяного відтінку шкіри. Окрім того, що вживання кокосової води забезпечує гідратацію, напій є джерелом природного цукру, який відновлює запаси енергії.

Коли ваш організм втомлюється, то починає живитися рідинами тіла. Зневоднення провокуватиме переміщення судин ближче до верхнього шару шкіри. Таким чином на обличчі можуть з’явитися видимі наслідки у вигляді темних кіл під очима та тьмяного відтінку шкіри. Окрім того, що вживання кокосової води забезпечує гідратацію, напій є джерелом природного цукру, який відновлює запаси енергії. Природний антиоксидант. Вітамін C допомагає захистити клітини шкіри від шкідливих токсинів та негативного впливу факторів навколишнього середовища. Антиоксиданти, які містяться в кокосовій воді, також допомагають мінімізувати шкоду для шкіри від забруднень, суворої погоди та ультрафіолетових променів, які роблять її сухою, тьмяною та пришвидшують старіння.