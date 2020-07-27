Створення простого щоденного макіяжу вимагає дотримання певних правил, якщо ви прагнете отримати якомога кращий результат та зберегти хороший стан шкіри. Також певних типових помилок ви можете навіть не помічати, тому варто дізнатися про них більше.

Не варто нехтувати правилами та порадами для ранкового макіяжу. Зіркова візажистка Олена Лапіна розповіла для модного журналу Grazia про ті помилки, які жінки найчастіше роблять під час нанесення на своє обличчя косметики зранку. Читайте також: Проблема жирного блиску влітку: як зробити шкіру обличчя матовою Як уникнути помилок у макіяжі Зволоження. Не можна вмивати обличчя зранку та одразу бігти снідати, а потім перед нанесенням макіяжу застосовувати зволожувальний засіб. По-перше, зволожувальний крем покриває шкіру захисним шаром та утримує в ній вологу, яку ви отримали після вмивання водою. По-друге, крему потрібно мінімум 5 хвилин, щоб проникнути в шкіру та повністю висохнути. Косметика, яку ви нанесете одразу після спеціального крему, матиме неестетичний вигляд та не буде стійкою.

Особливості ранкового макіяжу / Фото Pexels Маскування. Зазвичай, аби приховати дрібні недоліки, жінки використовують тональний засіб зі щільною текстурою та наносять його подушечками пальців, намагаючись рівномірно розподілити продукт по обличчі. Натомість для щоденного макіяжу потрібно використовувати тональну основу легкої текстури, а прищі замасковувати точково консилером. Також, якщо розтушовувати тон пальцями, то ви можете залишити плями на деяких ділянках обличчя і забруднити волосся, тому користуйтеся спеціальним пензлем або б’юті-блендером.

Зазвичай, аби приховати дрібні недоліки, жінки використовують тональний засіб зі щільною текстурою та наносять його подушечками пальців, намагаючись рівномірно розподілити продукт по обличчі. Натомість для щоденного макіяжу потрібно використовувати тональну основу легкої текстури, а прищі замасковувати точково консилером. Також, якщо розтушовувати тон пальцями, то ви можете залишити плями на деяких ділянках обличчя і забруднити волосся, тому користуйтеся спеціальним пензлем або б’юті-блендером. Контуринг. Не слід щедро наносити бронзер на вилиці. Цей продукт призначений для того, щоб надати шкірі обличчя ефекту легкого загару, але він не є спеціальним засобом для контурингу. Тому ним не можна корегувати риси обличчя.

Поширені помилки у щоденному макіяжі / Фото Unsplash Рум’яна. Засіб візуально повинен робити ваше обличчя свіжішим та забирати з нього ознаки втоми. Проте, наносячи його на яблучка щік пухнастим пензлем для пудри, ви бажаного ефекту не отримаєте, а навпаки будете виглядати стомленою. Для рум’ян слід обирати пензель з меншим діаметром, а перед нанесенням потрібно струсити продукт і тоді розподіляти по обличчі. Дізнайтеся: Що ви робите не так: 7 поширених міфів про догляд за шкірою Стрілки. Зазвичай малювання ідеальних стрілок є завершальним етапом щоденного макіяжу. Проте вони не будуть такими, якщо ви не підготуєте шкіру повіки до цього. Аби стрілка не розмастилася та була стійкою, потрібно нанести праймер на рухому повіку. Шкіра у цій ділянці волога, ніж загалом на обличчі, тому її властивості варто нейтралізувати. Також для кращого результату можна нафарбувати повіку тінями нюдового відтінку і тоді формувати стрілки.