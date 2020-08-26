Тренд на натуральний макіяж отримав назву yoga skin та став популярним ще на початку 2020 року. Проте вперше про нього згадала британська візажистка та б`юті-блогерка Сара Гілл у 2018, яка опублікувала відео на своїй сторінці в інстаграмі та розповіла, як повторити непомітний макіяж із ефектом вологого сяйва на обличчі.

Cosmopolitan пише, що мейк-ап yoga skin має дещо спільне із контурингом, макіяжем технікою strobing та glowing. Завдяки натуральному сяйву шкіри такий макіяж виглядає природним.

Вам буде цікаво: Як поєднувати блакитні та рожеві кольори в макіяжі: ідея від Леді Гаги

Як зробити макіяж yoga skin

Візажистка Сара Гілл розповіла, що на створення макіяжу yoga skin її надихнув вигляд шкіри дівчат, які ходили на заняття в йога-студію. Вони здавались їй розслабленими та умиротвореними, а на їхньому обличчі був легкий сяючий рум`янець.

Варто додати, що трендова техніка мейк-апу yoga skin може не підійти власницям жирної шкіри та жінкам, у яких є висипання чи акне на обличчі.

Покрокова інструкція

Очистіть обличчя та створіть на ньому матовий ефект за допомогою спеціального продукту для догляду із такою функцією.

Змішайте в долонях кілька крапель тонального крему та хайлайтера, а потім рівномірно розподіліть їх по обличчі.

Додайте легкий рум`янець на вилиці, на боки чола, спинку носа та підборіддя.

Закріпіть все мінеральною пудрою.