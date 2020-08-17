Гейлі Бібер – американська модель і телезірка. Вона активно веде свою сторінку в інстаграмі, на якій у неї понад 28 мільйонів підписників. Знаменитість ділиться зі своїми підписниками різноманітними б’юті-порадами, ідеями для макіяжу та зачіски. Нещодавно Гейлі опублікувала світлину та продемонструвала варіант ніжного літнього мейк-апу.

Модель Гейлі Бібер зробили 2 селфі "в профіль", на яких можна детально розгледіти її макіяж, та поділилася ними зі своїми підписниками в інстаграмі. Макіяж зірки є чудовою ідеєю для літніх днів, а також його легко відтворити самостійно.

Дізнайтеся: Акцент на зволоженні: Гейлі Бібер розповіла секрети свого вечірнього догляду за шкірою

Головний акцент Гейлі Бібер зробила на сяючій шкірі та ніжно-пурпурових стрілках на повіках. Модель виділила кінчик носа, верхню частину щік, ділянку над та під бровами і "пташку" над губою за допомогою хайлайтера. Також можна помітити, що зірка на використовувала щільну тональну основу та пудру, а скористалася тональним кремом із легкою текстурою та сяючим ефектом.

Гейлі акуратно намалювала стрілки пурпуровою підводкою трішки вище лінії росту вій та направила їхні кінці вгору. Вони вийшли акуратними та тонкими. Чорної туші дівчина не використовувала, щоб не обтяжувати погляд. Аби додати образу літньої безпосередності, вона відмовилася від чіткого оформлення брів та просто зачесала їх вгору і зафіксувала спеціальним гелем.

Губи моделі прикрасив блиск, із яким вони виглядають ще більш пухкими та об’ємними. Варто зазначити, що для створення макіяжу Гейлі Бібер використовувала усі продукти екодружного бренду bareMinerals, продукція якого не тестується на тваринах.

У коментарях до публікації прихильники зірки помітили, що вона не лише самостійно зробила красивий мейк-ап, а й повернула свій природний колір волосся: "Сяюча ідеальна шкіра та природне волосся – найкраще поєднання". В описі до знімків, які зібрали майже 1, 5 мільйона вподобань, Гейлі додала емоджі із зображенням пурпурового серця.