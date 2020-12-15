Підходити до вибору стрижки слід відповідально. У цьому питанні варто брати до уваги останні hair-тренди, тип вашого волосся, а також форму обличчя. Підкреслити переваги квадратної форми обличчя зможе не кожна стрижка. Вам можуть личити ідеї стрижок від зірок, які ви знайдете в нашому матеріалі.

Квадратна форма обличчя характеризується однаковою шириною чола і вилиць, які виглядають виразно і скульптурно. Серед світових знаменитостей чимало власниць квадратного обличчя: Олівія Вайлд, Сандра Буллок, Зої Кравіц та багато інших. Щоб збалансувати пропорції лиця і зробити його риси більш плавними, скористайтеся варіантами стрижок, які зібрав Cosmopolitan.

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Стрижки для квадратного обличчя

Стрижка піксі у рваному стилі на прикладі Зої Кравіц

Довгі локони, освітлені передні пасма – варіант зміни іміджу від Олівії Вайлд

Довге боб-каре, як у Марго Роббі

Ідея стрижки від Сандри Буллок: класичний боб для квадратного обличчя

Як у Дженніфер Еністон: об’ємний каскад підійде квадратній формі обличчя