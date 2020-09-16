Вибір, який макіяж та яку зачіску зробити, завжди важкий. Адже кожна жінка прагне, щоб вони не лише їй личили, а й були останніми модними б’юті-тенденціями. Тому варто дізнатися, які елементи потрібно використовувати у створенні мейк-апу та у якому стилі робити зачіску для сезону осінь-зима 2020/ 2021.

Harper's Bazaar на прикладі образів моделей з останніх модних показів зібрав стильні б’юті-ідеї, які будуть популярними у новому сезоні.

До теми: Як оновити зачіску восени: стильна ідея від Пріянки Чопри

Який макіяж та зачіски будуть модними у сезоні осінь-зима 2020/ 2021

Стрази

Звичайний блиск у макіяжі втрачає свою актуальність. Тому майстри макіяжу пропонують оригінальніші варіації, як можна зробити свій образ стильним за допомогою косметики. Вони рекомендують восени використовувати рідкий глітер, який можна наносити на губи, повіки та на будь-яку іншу ділянку обличчя.

Чубчик

У цьому сезоні чубчики залишаються на піку популярності. Hair-стилісти рекомендують надихнутися образом Наталі Портман у фільмі "Леон". Саме такий варіант чубчика буде модним у сезоні осінь-зима.

Творчий безлад

Ідеальні лінії та максимальна акуратність вже набридли більшості жінок. Адже це вимагає багато часу та професійного володіння технікою створення макіяжу обмежує тих, хто прагне за допомогою мейк-апу самовиразитись і проявити креативність. Тому у 2020 та 2021 стильним рішенням будуть трішки недбала укладка та ефект "розмазаного" макіяжу, аби легше вдалося його відтворити, можете наносити косметику пальцями.

Червоні губи

Помада для губ червоного кольору повинна бути в косметичці у кожної жінки. Адже червоні губи – це класика, яка завжди залишається в моді, а змінюються лише способи нанесення помади. Восени варто звернути увагу на глибокий насичений червоний відтінок.

Глибокий проділ волосся

Зачіска з чітким проділом волосся повертається в моду вже не перший осінній сезон. Особливість такого стилю є проділ, який допомагає з однієї частини волосся створити ілюзію чубчика, а іншу частину необхідно акуратно зібрати ззаду.

Котячий погляд за допомогою стрілок

Усе нове – добре забуте старе. Так можна і сказати про стрілки чорною підводкою на повіках, які допомагають візуально створити ефект "котячого ока". Проте у 2020 не обмежуйтеся лише ними. Прикрасьте макіяж блискітками і стразами. Не потрібно боятися експериментів.

Вологе волосся

Літній hair-тренд 2020, який плавно став осіннім. Аби створити ефект мокрого волосся, вам знадобиться спеціальний гель для стайлингу та гребінець із тонкими зубцями. Наносіть засіб поетапно на кожне пасмо волосся та гребінцем зачісуйте їх у бажаному напрямку. Таким чином ви зможете зробити стильну укладку.