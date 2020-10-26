Страшно прекрасно: дівчина-клоун, лялька з фільму жахів та інші ідеї для макіяжу на Геловін
Незабаром весь світ святкуватиме Геловін. Це чудова нагода приміряти на себе образ улюбленого персонажа: створити яскравий та містичний макіяж, зробити оригінальну зачіску і тематичний манікюр. На такий магічний образ вас можуть надихнути ідеї з інстаграму.
Геловін за довгі роки з дня потойбічних сил перетворився на справжній карнавал красивої нечистої сили, пише НВ. Аби ваш вигляд у цей вечір був бездоганним журналісти видання поділилися цікавими ідеями макіяжу, які знайшли в інстаграмі.
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Який макіяж зробити на Геловін
Гламурний макіяж для тематичної вечірки
Образ милої дівчини-клоуна
Макіяж у стилі гарбуза
Лялька з фільму жахів
Мейк-ап справжньої принцеси
Темна мертва наречена
Дівчина, яка зійшла зі сторінок коміксів
Зомбі-макіяж для сміливих
Образ магічної русалки
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