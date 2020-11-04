Страшно показати ноги: чому п’ятки сухі і як за ними доглядати
Суха та потріскана шкіра на п’ятках псує естетичний вигляд жіночих ніжок. Надмірно ороговілі клітини шкіри можуть бути сигналом про певну проблему зі здоров’ям або нестачу вітамінів в організмі. Зокрема, сухим п’ятам потрібен спеціальний догляд, аби покращити їхній стан.
Насамперед сухим і потрісканим п’яткам необхідно забезпечити правильний догляд, пише Harper's Bazaar. Також слід дізнатися, чому у вас виникла ця проблема.
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Чому тріскають п’яти
Сухість п’ят – це звичне явище, коли змінюються погодні умови і ви починаєте носите закрите взуття. Проте надмірні сухість і лущення називають гіперкератозом. Також існують й інші причини, які провокують цю проблему:
- незбалансований раціон та вживання шкідливих продуктів;
- дефіцит вітамінів в організмі;
- варикозне розширення вен;
- цукровий діабет;
- шкірні захворювання (серед них псоріаз);
- надмірна вага:
- неправильний догляд.
Як мати доглянуті п'ятки / Фото Unsplash
Як правильно доглядати за сухими п’ятами
- Робіть теплі ванночки. Зніміть взуття та дозвольте ніжкам трішки відпочити. Потім приготуйте настій ромашки і шавлії з ефірними оліями та морською сіллю. Парити ноги потрібно протягом 20-30 хвилин.
- Користуйтеся ніжними скрабами і пілінгами для стоп. Таким чином ви не лише пом’якшите шкіру на п’ятах, але й зможете запобігти появі нових тріщин. Також спробуйте спеціальні пилочки для шліфування п’ят. Вони є ефективною частиною догляду, але не варто надто ними захоплюватися й інтенсивно шліфувати шкіру.
- Зволоження та живлення шкіри. Використовуйте для цього жирний крем. Його краще наносити перед сном, щоб щільно обгорнути стопи харчовою плівкою і надягнути шкарпетки. Таким чином засіб результативніше буде вбиратися в шкіру.
- Записуйтеся на процедуру педикюру раз на 2 тижні. Самостійно видаляти загрубілу шкіру з п’ят ризиковано, бо ви можете її пошкодити і погіршити стан. За допомогою професіонала та апаратного педикюру в салоні краси ви отримаєте належну чистку своїх п’яток.
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