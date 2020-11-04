Суха та потріскана шкіра на п’ятках псує естетичний вигляд жіночих ніжок. Надмірно ороговілі клітини шкіри можуть бути сигналом про певну проблему зі здоров’ям або нестачу вітамінів в організмі. Зокрема, сухим п’ятам потрібен спеціальний догляд, аби покращити їхній стан.

Насамперед сухим і потрісканим п’яткам необхідно забезпечити правильний догляд, пише Harper's Bazaar. Також слід дізнатися, чому у вас виникла ця проблема.

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Чому тріскають п’яти

Сухість п’ят – це звичне явище, коли змінюються погодні умови і ви починаєте носите закрите взуття. Проте надмірні сухість і лущення називають гіперкератозом. Також існують й інші причини, які провокують цю проблему:

незбалансований раціон та вживання шкідливих продуктів;

дефіцит вітамінів в організмі;

варикозне розширення вен;

цукровий діабет;

шкірні захворювання (серед них псоріаз);

надмірна вага:

неправильний догляд.



Як мати доглянуті п'ятки / Фото Unsplash

Як правильно доглядати за сухими п’ятами