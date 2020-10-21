Стильні маски та натуральність: б’юті-тренди 2021 року з Паризького та Міланського тижнів моди
Завдяки щорічним Тижням моди у світі з’являються нові б’юті-тренди. Тому модниці знають до чого їм готуватися у наступному сезоні. Модні покази в Парижі, Лондоні та Мілані продемонстрували, що у 2021 році популярними будуть укладки з ефектом вологості, стильні маски для обличчя, яскравий макіяж очей та інше.
Тижні моди в Парижі та Мілані показали, що в моді у наступному сезоні буде більше драми, стриманості та характеру в аксесуарах, зачісках і макіяжі. НВ виокремив 8 головних б’юті-трендів.
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Б’юті-тренди 2021 року
Smoky eyes з минулого
Довгий чубчик у різних варіаціях: закриває очі чи брови, розпатланий, хвилястий
Аксесуари для волосся: від ніжної сітки до великого пір’я та скульптурних прикрас
Креативний підхід до носіння захисних масок
Прямий проділ посередині та боковий, створений за допомогою гелю
Макіяж губ у стилі бунтарства: використання яскравих помад
Wetlook: укладка з ефектом мокрого волосся
Повернення до натуральності: мінімальний макіяж, сяюча шкіра та натуральний вигляд обличчя і волосся
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