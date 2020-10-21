Завдяки щорічним Тижням моди у світі з’являються нові б’юті-тренди. Тому модниці знають до чого їм готуватися у наступному сезоні. Модні покази в Парижі, Лондоні та Мілані продемонстрували, що у 2021 році популярними будуть укладки з ефектом вологості, стильні маски для обличчя, яскравий макіяж очей та інше.