Стильні ідеї дизайнів манікюру, які доповнять осінній аутфіт
Осінній манікюр повинен доповнювати настрій вашого образу. А зазвичай восени він є атмосферним та затишним. Тому стильний нейл-дизайн зможе прикрасити ваші руки та стати причиною хорошого настрою.
Незважаючи на останні тренди у манікюрі, осінній нейл-дизайн слід робити в тематичних нюдових чи приглушених кольорах. 24 канал зробив добірку красивих та модних ідей для манікюру, які надихнуть вас на зміну малюнку на нігтях.
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Ідеї для стильного осіннього манікюру
Трендовий дизайн натуральних каменів на нігтях
Тематичні осінні відтінки та родзинка манікюру у вигляді тваринного принта на одній руці
Для перфекціоністів: ідеальний геометричний френч
Манікюр у стилі ніжного мінімалізму
Затишний нейл-дизайн для будь-якого осіннього аутфіту
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