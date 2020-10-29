Усі звикли, що форму обличчя слід корегувати за допомогою бронзера та хайлайтера. Проте вміло приховати недоліки і підкреслити переваги вашої зовнішності можуть також рум’яна. Така б’юті-техніка була популярною у 80-х і поступово стає трендом сьогодні.

Контуринг обличчя рум’янами у 80-х робили такі популярні зірки, як співачки Шер, Деббі Гаррі та інші. Візажисти знову почали активно використовувати згаданий продукт для повноцінного контурингу, повідомляє Glamour.

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Контуринг обличчя рум`янами

Рум’яна можна наносити не лише на "яблучка" щік. За допомогою продукту можна скорегувати своє кругле обличчя: застосувати на вилиці та скроні. Останнім часом багато візажистів почали експериментувати із б’юті-технікою створення макіяжу, яка була однією із тенденцій в індустрії краси у 80-х роках.

Контуринг обличчя рум’янами, якщо його зробити правильно, виглядає природним і сприяє візуальному омолодженню шкіри. Мінімалісти можуть зупинитися на нанесенні рум’ян на вилиці, але також варто спробувати застосувати їх для контурингу скронь, спинки носа, навколо очей.

Таким чином, використовуючи один косметичний продукт, можна зробити повноцінний мейк-ап.

Більше про макіяж дізнайтеся за посиланням.