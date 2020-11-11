Манікюр у сріблястих тонах – це те, що потрібно встигнути спробувати у листопаді. Сріблястий нейл-дизайн з’явився в індустрії краси ще раніше, але саме в останній місяць осені б’юті-експерти назвали його трендовим. Окрім однотонного покриття, ви можете експериментувати з артом чи наліпками на нігті відповідного кольору.

Від металіки до глітера: Glamour зібрав найбільш актуальні ідеї манікюру в сріблястих тонах, які варто відтворити на своїх нігтях ще в листопаді.

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Ідеї для сріблястого манікюру

Деякі з ідей "срібного манікюру" можна також застосувати для вечора святкування Нового року. Проте саме восени про актуальність сріблястого кольору світові трендсетери говорять не лише в одязі, а й манікюрі. Спробуйте створити на своїх нігтях дизайн із використанням спеціальної пудри для втирання, голографічного глітера чи великих блискіток у різних формах. Якщо ви віддаєте перевагу більш класичним варіантам, то просто покрийте усі нігті сріблястим лаком.

Обравши сріблястий акцент в манікюрі, ви можете також створити додатковий дизайн. Наприклад, використайте блискітки, стрічки, завдяки яким може вийти оригінальний френч, фантазуйте з градієнтом за допомогою спеціальної пудри. Проте у сріблястому манікюрі важливо зберігати межу стильного мінімалізму, аби не перебільшити.

Щодо додаткових аксесуарів, то зверніть увагу на сріблясті зірки чи інші стрази, які мерехтять на світлі. Аби їх використати у нейл-дизайні, ви можете навіть обійтися без кольорового покриття. Прозорої бази буде достатньо.

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