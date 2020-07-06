Одноголосно успішні моделі стверджують, що секрет їхньої краси – правильний догляд за шкірою. Вони намагаються виглядати так, щоб могли відчувати себе впевнено навіть без макіяжу. У них є схожі б’юті-звички, завдяки яким шкіра моделей завжди бездоганна.