Однією із головних нейл-тенденцій осені 2020 є покриття нігтів відтінками смарагдового та малахітового лаку. З кольорами можна експериментувати. Аби осінній манікюр був не лише красивим, але й модним, варто звернути увагу на популярні ідеї для нейл-дизайну.

Смарагдовий манікюр може стати вдалим рішенням для тих, кому подобаються темні елегантні кольори, але на чорний не наважуються, пише Glamour. В осінньому сезоні 2020 в моді усі відтінки зеленого для нейл-арту.

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Модний осінній манікюр

Для осіннього манікюру обирайте такі кольори: глибокий малахітовий, смарагдовий, нефритовий. Також ви можете орієнтуватися на відтінки каменів в улюблених прикрасах, аби нейл-дизайн створював гармонійний тандем із вашим образом. Однією із переваг цього трендового манікюру в зелених відтінках є універсальність. Адже він підійде як для коротких, так і для довгих нігтів будь-якої форми.

Зокрема, смарагдовий манікюр можна створювати однотонним глянцевим або матовим. Аби його відтворити вам необов’язково звертатися до нейл-майстра. Однотонне покриття легко зробити самостійно в домашніх умовах.

Прихильниці оригінальних варіантів манікюру можуть спробувати мармуровий дизайн на нігтях. Із прикрасами та стразами для нігтів експерти не рекомендують експериментувати. Адже у цьому сезоні у тренді стриманість та елегантність навіть в манікюрі.