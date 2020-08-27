Щоб догляд за губами був повноцінним, їх потрібно не лише зволожувати, а й відлущувати ороговілу шкірочку. Для цього вам знадобиться спеціальний скраб, який можна приготувати самостійно в домашніх умовах. Навіть Кортні Кардашян має власний рецепт такого корисного засобу.

Губи сохнуть та лущаться через несприятливі погодні умови, матові помади та шкідливі звички облизувати і кусати їх. Аби шкіра губ завжди була гладенькою і ніжною, потрібно правильно за нею доглядати. Cosmopolitan поділився авторським рецептом скрабу для губ від Кортні Кардашян.

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Як приготувати скраб для губ в домашніх умовах

Кортні є старшою із сестер Кардашян та користується лише безпечними продуктами для своєї шкіри. Зірка віддає перевагу веганській косметиці, яка не тестується на тваринах. Аби бути точно впевненою в екологічності доглядового засобу, Кортні також часто готує їх самостійно вдома. "Я намагаюсь якомога більше використовувати чисті косметичні продукти", – пояснила знаменитість, коли виступала за посилення регулювання в індустрії косметики та догляду за шкірою в Капітол-Гілл.

Кортні Кардашян для економії часу користується скрабом, який одночасно зволожує шкіру губ та відлущує ороговілі клітини. "Я не люблю витрачати час, тому роблю скраб для губ сама", – розповіла зірка в одному з відео для Vogue. Такий засіб Кортні робить та застосовує, коли збирається наносити на губи яскраву або темну помаду. Таким чином кінцевий результат буде ефектнішим.

Рецепт скрабу

Що вам знадобиться?

1 чайна ложка кокосової олії;

1 чайна ложка меду;

1 чайна ложка коричневого цукру.

Для приготування скрабу для губ вам необхідно змішати всі інгредієнти в рівних пропорціях. Завдяки корисному складу кокосової олії шкіра ваших губ буде зволоженою, а мед збагатить її антибактеріальними та антисептичними властивостями. У цьому рецепті цукор слугує м’яким ексфоліантом.

Коли перемішаєте усі компоненти, потрібно нанести суміш на очищену шкіру губ та залишити на декілька хвилин. Потім ретельно масажними рухами розтирайте скраб по губах. Після процедури залишки продукту видаліть паперовою серветкою.