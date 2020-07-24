Аналітики Picodi провели соціологічне опитування та визначили, скільки грошей чоловіки і жінки щороку витрачають на косметику, чим керуються, обираючи засоби для догляду та створення макіяжу, як часто фарбуються. Цікавим відкриттям стало те, що українки трішки більше купують косметики, ніж німкені і майже вдвічі більше, аніж турецькі жінки.

Дослідження проводили в червні 2020 року. Womo зазначає, що в опитуванні взяли участь 9300 людей зі всього світу. За результатами зрозуміло, що українки люблять бути красивими та не хочуть на собі економити.

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Скільки українки витрачають на косметику і як її обирають

Середньостатистична українка щороку купує косметику на 7200 гривень. Косметички українських жінок приблизно складаються із 29 різноманітних продуктів декоративної косметики, з яких вони активно користуються лише 11. Також варто додати, що 56% красунь в Україні купують косметику premium, 25% взагалі не купують, а лише 19% обирають її постійно.

Щодо екологічної косметичної продукції, то 64% від усієї кількості жіночої частини населення купують екодружні засоби, але за доступними цінами, 24% – купують, незважаючи на якість, а 12% зовсім не звертають уваги на екологічний аспект.

Сума, яку українки витрачають на косметику, є невеликою у порівнянні із річними витратами польок (360 доларів), американок (396 доларів), британок (505 доларів) та фінляндок (397 доларів). У рік українки купують косметики на 270 доларів.



Як українки обирають косметику / Інфографіка 24 каналу

Тривалість створення макіяжу

Цікаво те, що одна десята українок, які взяли участь в опитуванні, взагалі не наносять макіяж на свою шкіру. Також леді не готові витрачати багато часу перед дзеркалом, аби навести марафет. В середньому від 5 до 15 хвилин українці достатньо, щоб нафарбувати обличчя. А найпопулярнішими косметичними засобами в Україні виявилися: туш для вій, основа під макіяж, олівець для брів, тональний засіб та хайлайтер.

Скільки часу потрібно на створення макіяжу українкам / Інфографіка 24 каналу

Українські чоловіки і косметика

Цифра, яка вказує на те, скільки чоловіки витрачають на косметику в рік, є значно меншою, ніж у жінок. Зокрема, чоловіча косметичка складається із 12 продуктів, а регулярно користуються вони рівно половиною. Щодо користування косметикою premium, то 26% чоловіків, які взяли участь в опитуванні, інколи її купують, 25% – купують постійно і 49% – не купують зовсім. 43% українських чоловіків обирають екокосметику за доступними цінами, 10% – користуються нею, не зважаючи на вартість, але 47% – не звертають уваги на екологічний аспект.



Як купують косметику українські чоловіки / Інфографіка 24 каналу

Цікавий факт: лише 56% чоловіків в Україні ходять за покупками в косметичні магазини самостійно, а 44% зізналися, що косметику їм купує кохана жінка або мама.