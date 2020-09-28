Американська популярна співачка Ріанна продовжує дивувати шанувальників екстравагантними образами. Цього разу зірка навіть створила новий осінній б’юті-тренд: використання синього кольору в макіяжі. Яскраві стрілки на повіках Ріанна поєднала із неочікуваним відтінком помади на губах.

Зіркова візажистка Присцилла Оно зробила співачці Ріанні яскравий макіяж у морському стилі. Світлину з ідеєю для мейк-апу майстриня опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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Для створення макіяжу на обличчі співачки Присцилла Оно використовувала косметику бренду Ріанни Fenty Beauty. Випустивши олівець для повік насичено-блакитного кольору, Ріанна започаткувала новий осінній б’юті-тренд на макіяж у такому відтінку. Підводка-олівець представлена в колекції косметики Sea About It та має назву Flypencil Longwear.

Ікона краси та моди Ріанна ділиться зі своїми прихильниками багатьма варіантами макіяжу та зачісок. Її монохромний макіяж може стати чудовою ідеєю для тих, хто не знає, як яскраво нафарбуватися в осінні будні. Насамперед Присцила вирівняла тон шкіри співачки за допомогою тональної основи, додала натуральний ніжно-рожевий рум’янець та створила "крилаті" стрілки на верхній і нижній повіці обох очей синьою підводкою. Таким чином Ріанна візуально отримала модний котячий погляд.

На губах зірки яскрава червона помада, як відомо, саме ця класика залишається в моді для осіннього сезону. Контур губ візажистка окреслила спеціальним червоним олівцем у тон помаді.

Зокрема, можна спробувати відтворити оригінальну зачіску виконавиці: одна частина волосся зачесана наперед та елегантно підкручена на кінцях, а друга – акуратно закручена та зафіксована на маківці голови. Морський образ Ріанни доповнило тематичне вбрання синього кольору.

Додамо: у новій лінійці косметики Fenty Beauty є олівці-підводки й в інших кольорах: рожеві, червоні, фіолетові та золотисті лайнери. Про свою продукцію Ріанна каже: "Кремова водостійка підводка-олівець у 20 матових, мерехтливих, металевих та блискучих варіаціях для бездоганного зовнішнього вигляду".