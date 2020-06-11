Синці під очима: ефективні лайфхаки, як їх позбутися
Красивий погляд для жінки – важлива складова її цілісного образу. А темні кола під очима для багатьох є перепоною, яка не дозволяє відчувати себе впевнено. На щастя, ця проблема вирішується, якщо знати про дієві методи боротьби з нею.
Інколи синці під очима можуть бути ознакою проблем зі здоров’ям. У такому випадку варто проконсультуватися з лікарем. Проте зазвичай це лише наслідки недосипання, втоми, дефіциту води в організмі, напруження очей, залежності від куріння чи алкоголю. Тому від судин, які помітні через тонку шкіру повік, можна позбутися за допомогою лайфхаків від ютуб-каналу Салон краси.
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Як позбутися синців під очима
Загальні поради для краси та здоров’я обличчя
- Під час користування телефоном чи комп’ютером використовуйте окуляри зі спеціальними лінзами, які захищають очі від шкідливого випромінювання.
- Носіть сонцезахисні окуляри, аби від постійного мруження на сонці не з’являлися зморшки.
- Користуйтеся косметикою перевірених брендів.
- Намагайтеся випивати необхідну денну норму води до 18:00, перед сном краще не вживати ніякої рідини.
- Не спіть на животі, щоб уникнути набряку обличчя.
Як зберегти шкіру під очима красивою / Фото Unsplash
Лайфхаки для боротьби проти темних кіл під очима
- Масаж чистими подушечками пальців. Намагайтеся виконувати такі рухи, наче постукування по шкірі під очима. Робіть це у напрямку від носа до скронь, а потім навпаки. Таким чином шкіра тонізується, а кровопотік стимулюється.
Зокрема схожий масаж можна робити чайними ложками, попередньо охолодженими в морозильній камері протягом 10-15 хвилин. Просто водіть ними під очима, допоки не відчуєте, як ложки починають нагріватися.
- Мигдалева олія. Її потрібно нанести на ділянку темних кіл та залишити на ніч. Не забудьте перед цим правильно очистити шкіру.
- Маски із овочів, фруктів та хліба. Можна взяти два шматочки огірка, поставити його в холодильник, а потім на 20 хвилин на очі. Цю ж маніпуляцію можна повторити із кільцями ківі та полуниці.
Також проти "мішків" під очима дієвим є картопляний сік. Тому можна натерти 1 картоплю на дрібній терці, м’якоть загорнути в марлю і покласти на 15-20 хвилин на проблемну ділянку обличчя.
Для приготування наступної маски знадобиться розім’яти банан, додати 1 столову ложку сметани і 1 чайну ложку рослинної олії. Дайте суміші настоятися приблизно 20 хвилин. Після цього нанесіть її під очі на 30 хвилин.
Найцікавіший спосіб боротьби з темними колами з участю хліба. Його потрібно змочити в холодному молоці та покласти обличчя на 30 хвилин.
- Ефективним засобом проти набряків і синців під очима є спеціальні патчі із різноманітними властивостями, які можна придбати у будь-якому косметичному магазині.
Позбудьтеся темних кіл під очима за допомогою патчів / Фото Pexels
- Лід. Можна використовувати заморожені кубики простої води або відвари із різноманітних цілющих трав. Наприклад, ромашки чи календули. Обережно масажуйте льодом шкіру навколо очей.