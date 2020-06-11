Красивий погляд для жінки – важлива складова її цілісного образу. А темні кола під очима для багатьох є перепоною, яка не дозволяє відчувати себе впевнено. На щастя, ця проблема вирішується, якщо знати про дієві методи боротьби з нею.

Інколи синці під очима можуть бути ознакою проблем зі здоров’ям. У такому випадку варто проконсультуватися з лікарем. Проте зазвичай це лише наслідки недосипання, втоми, дефіциту води в організмі, напруження очей, залежності від куріння чи алкоголю. Тому від судин, які помітні через тонку шкіру повік, можна позбутися за допомогою лайфхаків від ютуб-каналу Салон краси.

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Як позбутися синців під очима

Загальні поради для краси та здоров’я обличчя

Під час користування телефоном чи комп’ютером використовуйте окуляри зі спеціальними лінзами, які захищають очі від шкідливого випромінювання.

Носіть сонцезахисні окуляри, аби від постійного мруження на сонці не з’являлися зморшки.

Користуйтеся косметикою перевірених брендів.

Намагайтеся випивати необхідну денну норму води до 18:00, перед сном краще не вживати ніякої рідини.

Не спіть на животі, щоб уникнути набряку обличчя.



Як зберегти шкіру під очима красивою / Фото Unsplash

Лайфхаки для боротьби проти темних кіл під очима

Масаж чистими подушечками пальців. Намагайтеся виконувати такі рухи, наче постукування по шкірі під очима. Робіть це у напрямку від носа до скронь, а потім навпаки. Таким чином шкіра тонізується, а кровопотік стимулюється.

Зокрема схожий масаж можна робити чайними ложками, попередньо охолодженими в морозильній камері протягом 10-15 хвилин. Просто водіть ними під очима, допоки не відчуєте, як ложки починають нагріватися.

Мигдалева олія. Її потрібно нанести на ділянку темних кіл та залишити на ніч. Не забудьте перед цим правильно очистити шкіру.

Її потрібно нанести на ділянку темних кіл та залишити на ніч. Не забудьте перед цим правильно очистити шкіру. Маски із овочів, фруктів та хліба. Можна взяти два шматочки огірка, поставити його в холодильник, а потім на 20 хвилин на очі. Цю ж маніпуляцію можна повторити із кільцями ківі та полуниці.

Також проти "мішків" під очима дієвим є картопляний сік. Тому можна натерти 1 картоплю на дрібній терці, м’якоть загорнути в марлю і покласти на 15-20 хвилин на проблемну ділянку обличчя.

Для приготування наступної маски знадобиться розім’яти банан, додати 1 столову ложку сметани і 1 чайну ложку рослинної олії. Дайте суміші настоятися приблизно 20 хвилин. Після цього нанесіть її під очі на 30 хвилин.

Найцікавіший спосіб боротьби з темними колами з участю хліба. Його потрібно змочити в холодному молоці та покласти обличчя на 30 хвилин.

Ефективним засобом проти набряків і синців під очима є спеціальні патчі із різноманітними властивостями, які можна придбати у будь-якому косметичному магазині.



Позбудьтеся темних кіл під очима за допомогою патчів / Фото Pexels