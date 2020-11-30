Висипання на обличчі можуть з’являтися в найбільш неочікуваний момент. Тому варто дізнатися, за допомогою яких дієвих методів можна прибрати прищ безпечно та швидко в домашніх умовах.

Інколи найбільш ефективні б’юті-лайфхаки можна повторити самостійно вдома. Проте не варто вдаватися до нетрадиційних методів боротьби проти хронічного акне. tochka.net розповіли, як можна позбутися від незначних висипань на шкірі.

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Як позбутися від прища

Ефірна олія чайного дерева

Продукт володіє антисептичними властивостями та чудово бореться з бактеріями. Важливо знати, що олію чайного дерева не можна використовувати в чистому вигляді. Для приготування ефективного засобу змішайте 2-3 краплі олії чайного дерева з 1 чайною ложкою гелю алое. Потім нанесіть комбінацію інгредієнтів на відповідну ділянку шкіри, залиште, допоки вона не вбереться, а потім видаліть залишки теплою водою, про тонізуйте і зволожте шкіру за допомогою спеціальних засобів.

Якщо ви хочете швидко позбутися від прища на обличчі, то протестуйте отриману суміш спочатку на шкірі рук.

Сандалова паста

Така паста проти прищів допоможе позбутися не лише від них, а й від рубців, яким властиво залишатися після висипання. Перед нанесенням також протестуйте можливу дію засобу.

Для приготування суміші на ніч замочіть в воді 1-2 чайні ложки сандалового порошку в пропорцій 1:1. Коли продукт настоїться, покрийте ним проблемні ділянки шкіри. Коли паста підсохне, вмийте обличчя теплою водою.

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