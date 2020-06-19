Тема способів, як позбутися небажаного волосся на тілі, влітку особливо актуальна. Адже у таку спеку не хочеться ховати ноги в довгих штанах. Шугаринг – це вид депіляції, який можна легко відтворити в домашніх умовах, і протягом тривалого часу насолоджуватися гладенькою шкірою.

Аби зробити шугаринг, вам знадобиться спеціальна паста, яку можна придбати в косметичному магазині або скористатися економнішим варіантом – приготувати її самостійно вдома. Рецепт складається із інгредієнтів, які можна знайти на кухні у кожної господині. Тонкощами підготовки та проведення процедури поділився телеканал СТБ.

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Переваги шугарингу:

безпечність, бо занести інфекцію практично неможливо;

мінімальна складність проведення;

невисокий рівень больових відчуттів;

можна зробити самостійно;

паста не обпікає шкіру, як це може зробити віск;

такий спосіб видалення волосся підходить чоловікам та жінкам на різних ділянках тіла;

дієвий для волосся від 2-3 міліметрів;

волосся не стає жорсткішим;

рослинність на тілі зменшується;

паста одночасно депілює та скрабує тіло.



Красиві ноги після шугарингу / Фото Unsplash

Рецепт пасти для шугарингу

Що вам знадобиться?

6 столових ложок цукру;

2 столових ложки води;

сік із половини лимона або 2 чайних ложки лимонної кислоти.

На маленький вогонь поставте каструлю. Висипте туди цукор та додайте води. Варіть інгредієнти, постійно легенько помішуючи. Про готовність суміші свідчитиме зміна кольору з прозоро-білого на карамельно-золотистий. Аби точно переконатися, що паста готова, просто крапніть її в ємність із холодною водою. Якщо крапля не змінить форми, то паста готова, у разі її розтікання ще трішки доваріть суміш. Коли вона буде готовою, додайте у каструлю сік лимона або лимонну кислоту. Вимкніть вогонь і продовжуйте помішувати. Консистенція повинна бути однорідною та без крупинок. Дочекайтеся, щоб температура пасти опустилася до кімнатної, і починайте проводити процедуру.



Правила проведення шугарингу в домашніх умовах / Фото Unsplash

Як зробити шугаринг: поетапна інструкція