Головним трендом осені є коричневе покриття на нігтях у різних відтінках цього кольору. А саме: шоколадний манікюр. У цьому сезоні однотонний насичений дизайн нігтів у коричневому кольорі найбільш затребуваний.

Окрім повернення французького манікюру, у моді залишився манікюр у природних відтінках. Але восени головним трендом став насичений шоколадний колір на нігтях, повідомляє Vogue.

До теми: Стильні ідеї дизайнів манікюру, які доповнять осінній аутфіт

Шоколадний манікюр – тренд осені 2020

Восени, а саме у листопаді, варто забути про нейтральне чи блідо-рожеве покриття нігтів. Сезон тішить розширенням палітри кольорів для модного осіннього манікюру. Тепер, щоб бути стильною, можна створювати однотонний чи з мінімалістичними візерунками нейл-дизайн у сірувато-коричневих, темно-червоних і шоколадних відтінках.

Якщо ви є прихильницею класичного стриманого стилю, то не переймайтеся, що насичений шоколадний колір не личитиме до ваших щоденних аутфітів. Адже колірна гамма осіннього манікюру вдало поєднується з актуальними тенденціями. Вона навіть володіє перевагою – забезпечувати яскравий індивідуальний ефект.

Якщо ви вирішили зробити манікюр у темно-коричневому відтінку, то обирайте глянцеві покриття, бо селевий ефект сприяє кращому проявленню кольору. Також спробуйте експериментувати з коричневим відтінком, який буде у тон шкірі, та поєднуйте його з нюдовим макіяжем. Або навпаки, підкреслюйте привабливий світлий тон шкіри контрастним темно-коричневим, а для темної шкіри обирайте лак пісочного кольору.

Щоб манікюр мав стильний вигляд, доповнюйте його покриттям із цікавим ефектом, який додасть ретро-шарму. Наприклад, нейл-дизайн у стилі черепашачого панцира чи з іншими принтами. Адже зараз у моді перегукування сучасних варіантів манікюру з тими, які були популярними у 1970-х.

Нагадаємо, що раніше трендовим манікюром були варіації toffee nails. У цьому сезоні модний нейл-дизайн трішки трансформувався, але ви також можете покривати нігті не лише одним відтінком коричневого, а й комбінувати його зі схожими.

Якщо ви любите манікюр, то більше інформації шукайте за посиланням.