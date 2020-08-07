У 2020 ідеї для створення нових б’юті-трендів можуть давати навіть дельфіни. Раніше жінки просто хотіли досягти ефекту сяючої шкіри, але тенденція дельфінячої шкіри – це щось нове. Вона передбачає ідеальне сяйво на обличчі.

Модні блогери та інші користувачі діляться знімками в інстаграмі, на яких їхня шкіра яскраво сяє. Vogue пише, що dolphin skin – нове б’юті-божевілля.

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Візажистка Мері Філліпс назвала ефект ідеального сяйва на шкірі дельфінячою шкірою: "Dolhin skin полягає в тому, щоб створити образ, який імітує обличчя після купання в басейні". Оскільки про шкіру дельфінів говорять, що вона гладка, поцілована сонцем і трохи слизька, то вам потрібно також досягти такого результату на своєму обличчі за допомогою макіяжу, якщо хочете залишатися в тренді.

Щоб створити дельфінячу шкіру візажисти рекомендують наносити хайлайтер на ті ділянки обличчя, які виступають: кінчик та спинка носа, центр чола, "пташка" над губою, верхня частина вилиць та підборіддя. Зокрема, можна додати прозорого бальзаму або блиску на яблучка щік, аби довершити образ.

Також варто пам’ятати, що перед робою над ефектом дельфінячої шкіри, слід її очистити та зволожити. "Щоб отримати підсилений ефект сяйва, спробуйте олійку з переливними частинками, зволожувальний засіб зі світловідбивними перламутровими елементами", – каже Майрікс.

Dolphin skin є найновішим та незвичайним б’юті-трендом. В інстаграмі вже можна знайти понад 700 публікацій із таким тегом.