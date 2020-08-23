Ельза Госк – 31-річна шведська супермодель та зірка Victoria's Secret. Жінка має понад 6 мільйонів підписників в інстаграмі та любить ділитися із ними таємницями догляду за собою та б’юті-лайфхаками. Нещодавно знаменитість опублікувала відео, у якому покроково продемонструвала, як створює свій щоденний макіяж в "ангельському " стилі.

ТСН поділився відео, яке Ельза Госк опублікувала на своїй сторінці в IGTV. Модель продемонструвала, як можна створити макіяж у стилі Victoria's Secret, використовуючи лише базові косметичні продукти, які знайдуться у кожної дівчини.

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Як зробити щоденний макіяж

У відео, яке триває 13 хвилин, Ельза Госк не лише покроково розповіла і показала, як робить свій мейк-ап на кожен день, а й поділилася дієвими б’юті-лайфхаками і порадами. Наприклад, модель завжди зберігає у своїй косметичці 2 відтінки консилера: світліший і трішки темніший, який використовує на засмаглій шкірі обличчя. А світлий консилер необхідний красуні для того, аби освітлювати проблемні ділянки на обличчі. Також, щоб маскування було ефективнішим, для розподілення консилера Ельза застосовує б’юті-блендер.

Ще однією із особливостей макіяжу моделі є те, що вона не користується помадами зі щільними текстурами, а оформлює губи олівцем природного відтінку та покриває їх тонким шаром блиску. Перед цим Ельза обов’язково щоразу зволожує губи спеціальною олійкою.

Зокрема, важливо витримати баланс легкого контуру, аби обличчя мало натуральний вигляд. Після корегування певних ділянок шкіру обличчя потрібно легенько припудрити.

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