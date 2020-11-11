Заняття йогою більше не дивина. Йога міцно вкоренилася у повсякденному житті багатьох людей. Адже вони зрозуміли, що регулярне виконання окремих асан допоможе зробити їхнє тіло гнучким, полюбити себе чи навіть вирішити деякі проблеми зі здоров’ям. Головна перевага йоги у тому, що ви можете займатися вдома, не витрачаючи багато часу.

Аби заняття йогою були ефективними, їх варто виконувати регулярно. На своєму ютуб-каналі Адріене Мішлер, актриса та йога-наставниця, показує комбінації асан для йоги, кожна з яких має різне призначення: для розтяжки всього тіла, ментального здоров’я чи схуднення. Корисна інформація: Догляд за тілом, обличчям та волоссям від Демі Мур: секрети краси акторки Йога на кожен день Понеділок: починайте з базових асан Вівторок: глибока розтяжка для гнучкості тіла Середа: "поцілунок йоги" для потоку сил у всьому тілі Четвер: час асан для зняття стресу П'ятниця: заняття для відновлення сил Субота: йога для схуднення Неділя: день, щоб за допомогою йоги подякувати собі і висловити самоповагу Більше про йогу дізнайтеся за посиланням.