Жінкам із темним відтінком шкіри доводиться робити контуринг обличчя за допомогою тіней для очей, бо спеціальна косметика створена лише у світлих відтінках. Тому візажист Даріус Макківер вирішив виправити це новою палеткою, яка увійшла до колекції Midas Cosmetics.

Беручи до уваги останні події щодо руху проти расової дискримінації, косметичні бренди почали створювати продукцію для більш темних тонів шкіри. Особливий акцент роблять на тональній основі, пудрі, продуктах для коректування контуру обличчя. Allure пише про таку новинку від Midas Cosmetics.

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Бренд поділився на своїй офіційній сторінці в інстаграмі про запуск нової колекції косметики з назвою Dusk to Dawn, яка була створеною завдяки співпраці Midas Cosmetics з візажистом Даріусом Макківером. Для своїх шанувальників він відомий під псевдонімом в інстаграмі NeonMUA. В асортименті лінійки є 4 палітри для обличчя, у кожній з яких є хайлайтер, рум’яна, контур та бронзатор.

Візажист розповів, що йому було неприємно бачити людей з темним кольором обличчя, які робили його контуринг із використанням тіней для очей. Тому він вирішив розробити палетку "Північ" із найтемнішою палітрою кольорів з усієї колекції. На це також надихнула його колега Nyma Tang, яка добре знайома із труднощами пошуку косметики для темного тону шкіри.

У палетці є мерехтливий хайлайтер у жовто-золотому відтінку, який додасть сяйва на вилицям, темні бордові рум’яна, щоб додати обличчю ефекту тепла, темно-коричневий контур та шоколадно-коричневий бронзатор.

Dusk to Dawn це мій спосіб робити те, що раніше вважалося "неможливим" та задовольняти потреби тих, хто завжди залишайся поза межами. Я хочу, щоб індустрія краси побачила, що їй все-таки потрібні зміни. Якщо популярні бренди не зможуть цього робити, то робитимуть менші відомі та інфлюенсери,

– розповідає Макківер.