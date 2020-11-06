Правильний догляд – це запорука здорового волосся. Тому у свою щоденну рутину варто включити корисні звички, дотримання яких допоможе вашому волоссю бути здоровим та мати ідеальний вигляд. Адже, що може додавати жінці більше впевненості, аніж розкішна шевелюра?

Волосся регулярно пошкоджують різноманітні фактори: погодні умови, використання термоприладів, продуктів для фіксації локонів та інші. Tochka.net розповіли, які звички сприятимуть збереженню хорошого стану вашого волосся. Корисно знати: Яку стрижку зробити для круглого обличчя: 5 вдалих варіантів Звички для здорового волосся Не нехтуйте кондиціонером. Використовуйте кондиціонер або бальзам для волосся, щоб лусочки волосяної кутикули змогли закритися. Таким чином волосина не буде такою сприятливою до пошкодження зовнішніми факторами. Фахівці зазначають, що можна користуватися як змивними, так і незмивними бальзамами чи кондиціонерами. Робіть це після нанесення маски.

Використовуйте кондиціонер або бальзам для волосся, щоб лусочки волосяної кутикули змогли закритися. Таким чином волосина не буде такою сприятливою до пошкодження зовнішніми факторами. Фахівці зазначають, що можна користуватися як змивними, так і незмивними бальзамами чи кондиціонерами. Робіть це після нанесення маски. Влаштовуйте волоссю відпочинок. Належний тайм-аут потрібен як шкірі від декоративної косметики, так і волоссю від термоприладів і стайлінгу. За необхідності, якщо у вас неслухняне волосся, то у ці дні для повноцінної укладки використовуйте продукти, які не створюватимуть ефект "важкості" на волосинах.

Як має виглядати здорове волосся / Фото Pixabay Не ігноруйте шкіру голови. Свербіж та лупа можуть бути ознаками відсутності догляду за шкірою голови. Рекомендуємо у такому випадку звернутися до трихолога. Щоб запобігти появі схожої проблеми, регулярно скрабуйте та зволожуйте шкіру голови.

Свербіж та лупа можуть бути ознаками відсутності догляду за шкірою голови. Рекомендуємо у такому випадку звернутися до трихолога. Щоб запобігти появі схожої проблеми, регулярно скрабуйте та зволожуйте шкіру голови. Завжди наносіть термозахист. Аби не пошкоджувати структуру волосся, потрібно або відмовитися від використання термоприладів для створення красивої укладки, або завжди користуватися термозахистом.

Аби не пошкоджувати структуру волосся, потрібно або відмовитися від використання термоприладів для створення красивої укладки, або завжди користуватися термозахистом. Менше торкайтеся волосся. Будь-який контакт із шевелюрою тисне на стрижень волосини і натягує фолікули. Через це згодом волосся травмується, а через декілька років можуть навіть з’явитися залисини. Обирайте продукти для догляду за волосся такі, щоб вони ідеально підходили саме вашому типу локонів. До щоденної б’юті-рутини додайте звички, які допоможуть зберігати волосся здоровим, і тоді зможете насолоджуватися розкішним станом своєї шевелюри.