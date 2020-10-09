Що є у косметичці MamaRika: співачка розповіла, як доглядає за шкірою
Українська співачка MamaRika витрачає багато часу та докладає зусиль, аби завжди виглядати красивою. Насамперед зірка дбає про стан своєї шкіри. Вона наголошує, що за обличчям потрібен ретельний догляд.
MamaRika поділилася своїми б’юті-таємницями. Вона показала ТСН свою косметичку та розповіла, які засоби для догляду за шкірою обличчя використовує.
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Що є в косметичці MamaRika
- Засіб для вмивання бренду Genosys – Snow O2. Виконавиця каже, що таким чином вона добре очищує шкіру. У MamaRika комбінована та схильна до жирності шкіра, особливо Т-зона. За допомогою цього гелю жінка очищує і матує шкіру, ефекту їй вистачає на весь день.
- Лосьйон Super Lotion від Holy Land. Співачка зазначає, що продукти для домашнього догляду за шкірою обличчя їй прописує косметолог, але вона також обирає для себе ту, яка їй подобається. Тому і придбала велику банку такого лосьйону для використання вранці та ввечері. Тонік не містить спирту, тому не сушить шкіру, а ретельно її очищує, зволожує, допомагає боротися з камедонами, нейтралізує ознаки жирної шкіри.
- Крем для обличчя. Зірка вважає цей засіб необхідним у косметичці у теплий сезон. Вона користується кремом Sunbrella Demi make-up to go. Також MamaRika каже, що потрібно наносити SPF-захист. Намагайтеся знайти такий засіб, який би одночасно виконував функцію зволоження, захисту від ультрафіолетових променів та володів властивостями BB-крему.
- Гель із вмістом 99% алое вера. Будь-який тип шкіри вимагає належного зволоження. Жирний – не виняток. Такий гель є універсальним, адже підходить для обличчя та тіла. Ним можна користуватися навіть після засмаги. MamaRika наголошує, що це найкраще експрес-зволоження з усіх, які вона пробувала.
- Кислотний крем. Засіб співачка використовує восени та взимку перед сном. Він допомагає прибрати недоліки, властиві жирній шкірі. Наразі MamaRika у косметичці зберігає крем для проблемної шкіри Beauty SPA Puriderma 18.
- Маска для обличчя. Зі собою у подорож MamaRika бере маску Holy Land – Special mask. Вона розповідає, що цей засіб для жирної шкіри містить у своєму складі камфору та білу глину. Вказані компоненти підсушують проблемні ділянки на шкірі обличчя та вирівнюють тон. Маска може швидко впоратися із висипанням. Українська зірка ділиться лайфхаком: "Всього лиш на півгодини нанесіть маску локально і ви побачите, як на очах тануть небажані прищики".
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