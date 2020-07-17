Деякі із народних порад справді дієві. Проте у суспільстві побутують хибні думки стосовно впливу певних чинників на шкіру вашого обличчя та тіла, які сформувалися протягом кількох десятиліть. Серед них твердження, що зморшки можуть з’явитися від подушки, а тип шкіри ніколи не зміниться та інші.

Аби ваш догляд за шкірою був максимально ефективним, варто дізнатися, якій інформації про неї не слід вірити. Harper's Bazaar назвав 7 найпоширеніших міфів про догляд за шкірою.

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Міфи про шкіру

Шкіра буде зволоженою, якщо пити багато води

Правда в тому, що регулярне споживання великої кількості води позитивно впливає на загальний стан організму. Завдяки підтримці водного балансу у вас не буде проблем з травленням, нормалізується кровообіг та виводитимуться токсини. Проте лише одна вода не допоможе вам повністю позбутися сухості та лущення шкіри. До пиття денної норми води слід ще додати комплексний догляд за шкірою.



Лише вода не зможе достатньо зволожити шкіру / Фото Pexels

Тип шкіри ніколи не змінюється

Помилка вважати, що після закінчення підліткових проблем зі шкірою вона матиме сталий тип. На зміну типу шкіри впливають такі чинники, як стрес, гормони, дієти, умови середовища. Також відомо, що з віком шкіра стає сухішою, а це також впливає на зміну її типу.

Прищі з’являються через макіяж

Насправді користування якісною декоративною косметикою не може викликати появу прищів. Вони з’являються внаслідок неправильного догляду, ігнорування демакіяжу та ведення нездорового способу життя.

Якщо після процедури по догляду за шкірою виникають вугрі, то це нормально

Основна мета доглядових процедур покращувати колір обличчя, очищувати шкіру від ороговілих частин та видаляти бруд із закупорених пор. Коли ви не помічаєте такого результату, то слід змінити продукти для догляду або звернутися до дерматолога, бо вугрі можуть бути ознакою алергічної реакції.

Зранку не варто вмиватися (особливо тим, у кого суха шкіра)

Вмивання зранку та ввечері за допомогою води чи спеціального засобу необхідне будь-якому типу шкіри. Не лише протягом дня, але й під час сну шкіра накопичує олії, пилюку та інший бруд, від якого потрібно позбутися зранку.



Зранку потрібно очищувати будь-який тип шкіри / Фото Pexels

Зморшки не з’являться, якщо ви спатимете на спині

Поява зморшок залежить лише від активності ваших мімічних м’язів та генетичної схильності. Якщо ви спатимете на животі чи на боці, то негативним наслідком після цього будуть вертикальні лінії на обличчі, які швидко зникають, але не зморшки.

Не варто витрачати гроші на покупку якісного засобу для вмивання або скрабу

Якість деякої косметики не залежить від її ціни. Проте зазвичай, аби придбати ефективний доглядовий продукт, який підійде вашому типу шкіри, доведеться витратити немало грошову суму.