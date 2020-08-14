Шивон О’Коннор – журналістка, яка вирішила приєднатися до популярного руху "No poo". Експеримент дівчини полягав у тому, аби на цілий місяць відмовитися від миття волосся. Результатами вона поділилася на особистій сторінці у фейсбуці.

Суть руху "No poo" у тому, що його послідовники не миють голову декілька тижнів чи місяців та закликають інших людей мінімізувати кількість використання гігієнічних засобів на хімічній основі. Видання Сьогодні розповіло про враження журналістки від експерименту.

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Що трапиться, якщо не мити волосся місяць

Шивон послідовно описала місяць без миття волосся. Вона поділилася, що вже на третій день коріння волосся почало виблискувати від сальних виділень шкіри голови. На п’ятий день журналістка мусила зібрати волосся у хвіст, бо воно вже було надзвичайно брудним.

Дерматолог Емма Коулман попередила мене, що виділення сальних залоз зробить моє волосся жирнішим на кілька днів,

– розповідає Шивон О’Коннор.

Дівчина каже, що у неї з’явився свербіж, але шкіра голови регенерувалася завдяки активізації роботи сальних залоз та виділенню натуральних олій. Дерматологиня, яка консультувала героїню впродовж експерименту, пояснила: "Шампуні вимивають необхідні для волосяних фолікул поживні речовини, такі як магній і цинк. При цьому тривала відмова від миття голови також може привести до скупчення жиру і бруду, що блокує пори і перешкоджає росту волосся".



Як можна не мити волосся місяць / Facebook / Siobhan O’Connor

Коли закінчувалися останні дні відмови від миття голови, Шивон здивувалася, бо волосся мало здоровий вигляд, але дискомфорт створював висип на чолі. Дівчина каже, що була невимовно щасливою, коли змогла нарешті помити волосся.

Місяцем раніше схожий експеримент провела британська телеведуча Сюзанна Константин. Жінка використала період самоізоляції, щоб на 6 тижнів відмовитися від використання шампуню та води для своєї шевелюри. Жінка емоційно висловилася в інстаграмі: "Десь до середини другого тижня усе стало набагато гірше. Моє волосся почувається нормально, коли воно сухе, але коли я йду у душ і воно намокає, воно здається жахливим. Мої руки весь час вкривалися жиром, а моє волосся було схоже на важку мокру губку, просочену олією".

Телеведуча не відмовилася від продовження "випробування". Але під час цього вона наносила яблучний оцет та кілька крапель лавандової олії на волосся. Тоді її донька зауважила, що волосся мами пахне так, наче шерсть собаки, яку щойно помили.

Через 6 тижнів Сюзанна була задоволена результатом, бо волосся почало виглядати більш здоровим, густим та пишним. Проте більше вона не робитиме схожий експериментів, бо зазначає, що їй надто подобається відчуття чистоти на своїй голові.