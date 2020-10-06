З кожним днем все частіше можна почути від професійних візажистів, що макіяж без праймера для обличчя не матиме ефектного вигляду та не буде стійким. Проте ще не всім відомо про властивості нового б’юті-продукту. Тому слід дізнатися, що таке праймер для обличчя і яку функцію від виконує у процесі створення макіяжу.

Праймер для обличчя з’явився на ринку косметичних продуктів не так давно. Проте встиг отримати прихильність серед професійних візажистів та звичайних жінок, які спробували наносити засіб перед створенням макіяжу. Аби ви змогли більше дізнатися про праймер 24 канал зібрав корисну інформацію.

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Що таке праймер для обличчя

Праймер – це косметичний засіб. Він призначений для нанесення на обличчя перед застосуванням декоративної косметики. Іншими словами: праймером називають базу під макіяж. Його призначення створювати рівний тон шкіри, маскувати дрібні недоліки та збільшувати стійкість косметичних засобів, які наносять поверх праймера. Зокрема, праймер для обличчя повинен приховати такі проблеми шкіри, як пігментні плями, почервоніння, темні кола під очима, позбутися сухості або зайвої жирності.

Умовно кажучи, праймер створює додатковий шар між обличчям та макіяжем, тим самим даючи гарантію, що тональний крем не "скотиться" через 5 хвилин після нанесення. Також корисний продукт утворює захисний бар’єр на шкірі та герметизує і сприяє функціонуванню доглядових засобів, які ви попередньо нанесли на обличчя. Ще однією властивістю праймера є те, що він забезпечує більш рівномірний розподіл тонального крему та акуратне розтушування інших косметичних продуктів.

Різновидів праймера для обличчя є декілька. Тому слід визначити потреби саме вашого типу шкіри, а тоді шукати праймер із відповідними властивостями.

Які є типи бази під макіяж

Зволожувальний праймер використовують замість зволожувального і живильного кремів. Тобто не варто наносити базу і крем одночасно. Обирайте один продукт. Зволожувальний крем також може слугувати праймером. Такий праймер потрібно наносити спеціальним плоским синтетичним пензлем. Важливо, аби шар був тонким. Вам знадобиться цей вид праймера, якщо у вас суха шкіра, але чиста та без недоліків.

використовують замість зволожувального і живильного кремів. Тобто не варто наносити базу і крем одночасно. Обирайте один продукт. Зволожувальний крем також може слугувати праймером. Такий праймер потрібно наносити спеціальним плоским синтетичним пензлем. Важливо, аби шар був тонким. Вам знадобиться цей вид праймера, якщо у вас суха шкіра, але чиста та без недоліків. Вирівнюючий – праймер на силіконовій основі. Його також слід наносити тонким шаром за допомогою пензля на обличчя або лише на ті ділянки шкіри, на яких потрібно замаскувати недоліки. Застосовуйте вирівнюючий праймер, коли на шкіри є проблеми у вигляді пористості, нерівностей, постакне чи мімічні зморшки. Засобом можна користуватися щодня.

Матуючий праймер містить у своєму складі силікон. Саме цей компонент допомагає вирівняти тон шкіри. Зокрема матуюча база під макіяж балансує вироблення шкірного сала. Тому б’юті-експерти рекомендують наносити її на Т-зону, де є жирний блиск. Користуйтеся таким праймером лише тоді, якщо у вас жирна шкіра та є недоліки на обличчі.

містить у своєму складі силікон. Саме цей компонент допомагає вирівняти тон шкіри. Зокрема матуюча база під макіяж балансує вироблення шкірного сала. Тому б’юті-експерти рекомендують наносити її на Т-зону, де є жирний блиск. Користуйтеся таким праймером лише тоді, якщо у вас жирна шкіра та є недоліки на обличчі. Сяюча база під макіяж володіє властивостями, які додають шкіри природного красивого блиску. Адже у її складі є світловідбиваючі частинки. Тому такий праймер буде невдалим вибором для шкіри, яка схильна до жирності, або тоді, коли надворі висока температура повітря. Засіб наносіть спеціальним плоским пензлем на все обличчя тонким шаром або лише на ті ділянки шкіри, яким бракує сяйва.

володіє властивостями, які додають шкіри природного красивого блиску. Адже у її складі є світловідбиваючі частинки. Тому такий праймер буде невдалим вибором для шкіри, яка схильна до жирності, або тоді, коли надворі висока температура повітря. Засіб наносіть спеціальним плоским пензлем на все обличчя тонким шаром або лише на ті ділянки шкіри, яким бракує сяйва. Ще існують комбіновані праймери. Вони поєднують в собі зволожувальні та матуючі властивості і вирівнюють тон шкіри.

Представники індустрії краси також дивують споживачів кольоровими праймерами, які призначені замаскувати різні типи недоліків на шкірі. Наприклад: жовтий праймер прибирає рожевий, синюватий або сірий тон шкіри, фіолетовий використовують для антивікового макіяжу, зелений праймер бореться із почервоніннями, а рожевий – маскує жовтизну пігментних плям на обличчі чи жовтих кіл під очима.