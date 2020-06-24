Прищі можуть мати хронічний характер або з’являтися періодично. В обох випадках із ними потрібно боротися. Для точкового лікування прищів використовують крем із гідрокортизоном. Американські дерматологи пояснили, наскільки такий спосіб є дієвим.

Гідрокортизон не можна наносити повністю на обличчя. Він призначений лише для використання на окремі запалені ділянки. Дерматологи Джошуа Зейхнер з Нью-Йорка та Джордан Карквілл із Чикаго розповіли для Byrdie більше про гідрокортизон.

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Що таке гідрокортизон

Це лікувальний препарат, який допомагає зменшити запалення на шкірі. Дерматолог Карквілл розповідає, що гідрокортизон можна також використовувати при таких шкірних захворюваннях, як екзема або псоріаз. Засіб із одновідсотковою концентрацією можливо придбати без рецепту, інші вимагають спеціальної письмової рекомендації від лікаря. Якщо вам потрібно позбутися причин на шкірі, які викликають свербіж, подразнення, висипання, укусів клопів, алергія в результаті контакту з отруйним плющем.

Кортизон і гідрокортизон є різновидами типу кортикостероїд. Дерматологи застосовують ін’єкції із вмістом кортизону, якщо потрібно швидко заспокоїти великі і серйозні прищі. Це роблять, щоб його дія була не лише місцевою.

Варто знати: гідрокортизон не бореться із білими та чорними вуграми. Він може лише лікувати червоні та підшкірні прищі і запобігати їх появі.



Гідрокортизон лікує прищі / Фото Pexels

Як застосовувати гідрокортизон

Його ефект можна підсилити іншими продуктами. Він чудово працюватиме у поєднанні з пероксидом бензоїлу, саліциловою кислотою, сіркою та ретиноїдами. Можете комбінувати одновідсотковий гідрокортизонний крем, продукт, який містить 2% саліцилової кислоти та засіб із 2, 5% бензоїлу пероксиду. Пропорції повинні бути однаковими. Наносіть інгредієнти прямо на прищ. Перед цим рекомендується очистити обличчя спеціальним розчином на основі сірки. Можете чергувати: вранці – кортизон із пероксидом бензоїлу, ввечері – саліцилова кислота або ретиноїди.



Як користуватися гідрокортизоном / Фото Pexels

Запам’ятайте, що така процедура не повинна стати частиною вашого щоденного догляду за шкірою. Її потрібно відтворювати лише за необхідності, коли з’являється прищ.

Надмірне використання місцевих стероїдів може призвести до висушування та знебарвлення шкіри або викликати ще більше прищів,

– застерігає дерматолог Карквілл.

Варто проводити лікування гідрокортизоном не більше 2 разів на день максимум протягом 2 днів.