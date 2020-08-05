Тенденція на влаштування детоксу для шкіри прийшла із США та країн Європи. Жінки вирішили, що шкірі потрібен відпочинок від макіяжу 2 дні щотижня. Але навіть у цьому випадку варто дотримуватися певних правил.

Для деяких жінок відмова від косметики може бути серйозним випробуванням, якщо вони звикли навіть сміття виносити із нафарбованими губами. Проте Cosmopolitan пише, що результат того вартий, бо ви зможете продовжити молодість шкіри.

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Що таке детокс для шкіри

Косметологиня-дерматологиня з Нью-Йорку Карен Гаммерман є засновницею ідеї детоксу для шкіри, яку називають "5:2". Вона полягає у тому, щоб не наносити косметику на обличчя 2 дні із 7, які є в тижні.

Шкіра, яка відпочиває від макіяжу хоча б 2 дні, має можливість відновити свій природний баланс вологи. Окрім того, під шаром макіяжу шкіра не дихає, в результаті чого активніше проходить процес старіння,

– пояснює Карен Гаммерман.

Поради для дводенного детоксу