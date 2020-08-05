Що таке детокс для шкіри: поради, як провести 2 дні без макіяжу
Тенденція на влаштування детоксу для шкіри прийшла із США та країн Європи. Жінки вирішили, що шкірі потрібен відпочинок від макіяжу 2 дні щотижня. Але навіть у цьому випадку варто дотримуватися певних правил.
Для деяких жінок відмова від косметики може бути серйозним випробуванням, якщо вони звикли навіть сміття виносити із нафарбованими губами. Проте Cosmopolitan пише, що результат того вартий, бо ви зможете продовжити молодість шкіри.
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Що таке детокс для шкіри
Косметологиня-дерматологиня з Нью-Йорку Карен Гаммерман є засновницею ідеї детоксу для шкіри, яку називають "5:2". Вона полягає у тому, щоб не наносити косметику на обличчя 2 дні із 7, які є в тижні.
Шкіра, яка відпочиває від макіяжу хоча б 2 дні, має можливість відновити свій природний баланс вологи. Окрім того, під шаром макіяжу шкіра не дихає, в результаті чого активніше проходить процес старіння,
– пояснює Карен Гаммерман.
Поради для дводенного детоксу
- Особливу увагу слід звертати на видалення залишків косметики з обличчя перед сном, якщо хочете побачити ефект від детоксу. Для демакіяжу можна використовувати двофазовий спеціальний лосьйон.
- Коли ви не користуватиметеся косметикою, вмивайте зранку обличчя прохолодною водою і робіть масаж, щоб активувати кровообіг. Таким чином ви отримаєте природний рум’янець на щоках.
- Під час відмови від декоративної косметики не потрібно забути про використання доглядових засобів. Незахищена тональним засобом чи пудрою, шкіра піддається шкідливому впливу сонячних променів. Тому перед виходом на вулицю наносіть на обличчя зволожувальний крем із SPF-захистом. Якщо цього не робити, то детокс для сповільнення старіння шкіри не буде ефективним.