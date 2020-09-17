Кайлі Дженнер – модель та підприємниця, яка є засновницею б’юті-брендів Kylie Cosmetics та Kylie Skin. 23-річна знаменитість також ділиться деталями свого життя із підписниками у соціальних мережах. Таким чином нещодавно у відео на ютубі, де Кайлі демонструвала вміст своєї сумочки, дівчина показала косметичні засоби, яких ще нема у продажу.

Кайлі Дженнер опублікувала нове відео на своєму ютуб-каналі, де у неї майже 9 мільйонів підписників. Зірка показала своїм шанувальникам, що носить зі собою у сумочці, включаючи нові продукти Kylie Cosmetics та Kylie Skin, запуск яких буде незабаром.

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Засновниця Kylie Cosmetics та Kylie Skin зняла відео на ютуб прямо зі своєї гардеробної кімнати. Спочатку зірка розповіла, як у неї з’явилася сумочка Birkin: зробити покупку дівчині порадила її мама Кріс Дженнер. У сумці Кайлі має сонцезахисні окуляри, гумки для волосся, портативний зарядний пристрій, гаманець, фотокамеру, а найважливіше – невипущені товари Kylie Cosmetics та Kylie Skin.

Насамперед Кайлі Дженнер витягла із сумки дезінфікуючий засіб для шкіри від Kylie Skin, якого ще нема у продажу. Знаменитість додала, що цей продукт необхідно мати кожній людині в сучасних умовах. Наступним засобом для догляду, який анонсувала дівчина, є сироватка із гіалуроновою кислотою.

Також зірка розповіла про її новий аромат Nude Lip, який був створеним у співпраці з KKW Fragrance. Кайлі каже, що запах парфумів є її "абсолютним фаворитом". Далі вона продемонструвала ще не випущені 2 гумки для волосся свого бренду: шовкові та пухнасті у рожевому і білому кольорах. Ще одним ексклюзивним косметичним продуктом, який незабаром стане доступним, є сяючий блиск для губ від Kylie Cosmetics.

Дивіться на відео, що є у сумочці Кайлі Дженнер:

Зокрема, Кайлі Дженнер зберігає у своїй сумці інші косметичні продукти виробництва власного бренду, презентація яких була ще раніше.