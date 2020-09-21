Бездоганний стан шкіри можна отримати не лише за допомогою правильного догляду та дорогих косметологічних процедур, а й також для цього сприяють певні б’юті-лайфхаки. Жінки, які дбають про свою зовнішність, дотримуються певних правил, щоб уникнути сухості та лущення шкіри, висипання й інших нерівностей.

Якщо ви доглядаєте за шкірою, але однаково не отримуєте бажаного результату, то ймовірно допускаєте певні помилки. Elle поділився лайфхаками, які допоможуть зберігати шкіру обличчя та тіло в ідеальному стані.

Корисно знати: Які продукти шкодять шкірі та чому

Звички жінок з ідеальною шкірою

Не торкаються обличчя брудними руками. Варто відмовитися від непотрібних дотиків пальцями до шкіри. Адже саме через бактерії, які ви переносите провокують появу прищів, інфекції на шкіри, темних плям та рубців.

Варто відмовитися від непотрібних дотиків пальцями до шкіри. Адже саме через бактерії, які ви переносите провокують появу прищів, інфекції на шкіри, темних плям та рубців. Щоденно використовують крем із SPF. Ультрафіолетові промені сушать шкіру, а сонцезахисний крем допомагає цього уникнути і слугує чудовою профілактикою раку шкірного покриву. Дерматологиня з Нью-Йорку Меліса Левін каже: "Наносити захисний крем від сонця потрібно постійно, навіть у зимовий період. Це дозволяє запобігти пришвидшеному старінню, виникненню нерівностей та різних утворень на шкірі".

Роблять пілінг 1 раз на тиждень. Таким чином ви допоможете шкірі позбутися відмерлих клітин. Важливо не перебільшувати із частотою проведення цієї процедури, бо зможете викликати зворотній некорисний ефект.

Таким чином ви допоможете шкірі позбутися відмерлих клітин. Важливо не перебільшувати із частотою проведення цієї процедури, бо зможете викликати зворотній некорисний ефект. Готують шкіру до гоління. Якщо ви позбуваєтеся небажаного волосся на тілі за допомогою спеціальної бритви, то вам потрібно завжди використовувати крем або гель для гоління. Вони мають зволожувальні та заспокійливі властивості, тому шкіра виглядатиме красиво після гоління, і ви зможете уникнути маленьких ран та порізів на ній.

Якщо ви позбуваєтеся небажаного волосся на тілі за допомогою спеціальної бритви, то вам потрібно завжди використовувати крем або гель для гоління. Вони мають зволожувальні та заспокійливі властивості, тому шкіра виглядатиме красиво після гоління, і ви зможете уникнути маленьких ран та порізів на ній. Користуються бритвами для гоління із кількома лезами. Дерматологи рекомендують застосовувати бритви для гоління, у яких є 2 і більше лез. Адже функція першого леза – піднімати волосини, а наступні ретельно їх видають. Таким чином ви зможете досягти більш гладкої шкіри.