Стан вашої шкіри, волосся та інших аспектів зовнішності залежить від багатьох чинників. Деякі з них негативно впливають на красу людини, але ви можете навіть про це не підозрювати. Тому варто дізнатися про найпоширеніші шкідливі звички.

Окремі шкідливі звички можуть стати частиною життя людини, і вона не знатиме про їхню дію на її зовнішній вигляд або знатиме, але їй бракуватиме сили волі, щоб від них відмовитися. Cosmopolitan розповів, чому певні слабкості заважають зберігати свою красу та молодість. Читайте також: Як Гейлі Бібер зволожує суху шкіру обличчя: доступний та ефективний метод Шкідливі звички, які псують красу Вживання еспресо, круасани, коктейлів. Ці та інші смаколики через надмірний вміст у своєму складі кофеїну, алкоголю і цукру руйнують колаген, який є необхідним для підтримки хорошого стану шкіри, зневоднюють шкіру, провокують набряки та тьмяність на обличчі.

Ці та інші смаколики через надмірний вміст у своєму складі кофеїну, алкоголю і цукру руйнують колаген, який є необхідним для підтримки хорошого стану шкіри, зневоднюють шкіру, провокують набряки та тьмяність на обличчі. Надмірна чистота. Чистота – найголовніший фактор, який сприяє вашій красі. Проте, забагато очищуючи свою шкіри, ви ризикуєте порушити гідро-ліпідний баланс епідермісу та роботу сальних залоз. Таким чином у вас виникнуть лущення та висипання.

Як правильно очищувати шкіру / Фото Unsplash Скрабування. Якщо використовувати скраби із надто жорсткими абразивними частинками, то ви ризикуєте пошкодити шкіру. Помітивши почервоніння чи інші неприємні симптоми на шкірі після скрабування, слід одразу змінити засіб, бо через це існує ймовірність розширення пор та виникнення передчасних зморшок.

Якщо використовувати скраби із надто жорсткими абразивними частинками, то ви ризикуєте пошкодити шкіру. Помітивши почервоніння чи інші неприємні симптоми на шкірі після скрабування, слід одразу змінити засіб, бо через це існує ймовірність розширення пор та виникнення передчасних зморшок. Боротьба з прищами. Намагаючись досягти ефекту ідеальної шкіри, жінка надто інтенсивно очищують обличчя, сушать та забагато торкаються пальцями. Косметологи рекомендують, обирає менше засобів для видалення прищів, але ефективних. Наприклад: один продукт із вмістом саліцилової кислоти, а інший з невеликим відсотком пероксид бензоїлу.

Намагаючись досягти ефекту ідеальної шкіри, жінка надто інтенсивно очищують обличчя, сушать та забагато торкаються пальцями. Косметологи рекомендують, обирає менше засобів для видалення прищів, але ефективних. Наприклад: один продукт із вмістом саліцилової кислоти, а інший з невеликим відсотком пероксид бензоїлу. Недосипання. Якщо ви спите менше 7 годин, то тьмяне обличчя та зморшки навколо очей обов’язково з’являться передчасно. Ця погана звичка відображається не лише на вашій шкірі, а й на нігтях та волоссі. Тому змивайте макіяж, провітрюйте кімнату перед сном та лягайте спати раніше.

Важливість правильного сну для краси / Фото Unsplash Неправильний сон. Окрім тривалості сну, вважливо спати правильно. Тобто, необхідно регулярно змінювати наволочку подушки, на якій стільки часу лежить ваше обличчя. Там швидко накопичуються різноманітні бактерії, залишки макіяжу, шкірне сало та ороговілі части шкіри.

Окрім тривалості сну, вважливо спати правильно. Тобто, необхідно регулярно змінювати наволочку подушки, на якій стільки часу лежить ваше обличчя. Там швидко накопичуються різноманітні бактерії, залишки макіяжу, шкірне сало та ороговілі части шкіри. Куріння. Звичка є найбільш пагубною для молодості. Нікотиновий дим сприяє руйнуванню колагену та еластину в клітинах шкіри. А з більш помітних негативних наслідків: тьмяний жовтий відтінок обличчя, нерівний тон шкіри, наліт на зубах, жовтизна нігтів.